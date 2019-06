Pamela Prati salta il Chi Summer Tour, Signorini: “Indagine in corso”

Tempo di Summer Tour per tutti i lettori della rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, per i giornalisti e per gli ospiti che partecipano a questi incontri. Ma manca qualcuno. Pare che tra i protagonisti di questo tour sarebbe dovuta esserci anche Pamela Prati che però avrebbe dovuto disdire questo impegno per motivi molto delicati. A spiegare quello che sta succedendo è Alfonso Signorini.

La Prati si sta godendo dei giorni di relax al mare come testimoniano le sue foto sui social ma non potrà essere protagonista del Chi Summer Tour e il direttore di Chi spiega quali sono i motivi.

PAMELA PRATI SALTA IL CHI SUMMER TOUR: INDAGINE IN CORSO

Il direttore della rivista Chi spiega:

C’è una grande assenza. E’ stata annunciata sulle pagine del nostro giornale. Stasera vi dò una notizia: Pamela Prati non c’è. Mi ha mandato un messaggio. Non può parlare. Glielo proibiscono i commissari perché c’è un’indagine in atto. Vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: “Scusa ma che vieni a fare?!” E lei mi ha risposto: “Parlo della mia carriera e della mia estate”. ‘Va bene, allora puoi restare a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica”.

Quali sono le indagini in corso? Per il momento non è dato saperlo ma è chiaro che si legano a tutta la vicenda di Mark Caltagirone. Vedremo nei prossimi giorni se si saprà anche qualcosa in più in merito.

Se Pamela Prati non c’è ci sono però altri illustri ospiti in giro per l’Italia per il Chi Summer Tour. Da Simona Ventura al suo fidanzato Giovanni Terzi passando per una delle coppie superstiti di Uomini e Donne formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che proprio in queste ore festeggiano il loro primo mese insieme. E poi altri volti amatissimi dal pubblico.