Meghan Markle a Wimbledon con un dettaglio che la rende davvero speciale (FOTO)

Meghan Markle torna a essere protagonista: domani si dovrebbe celebrare il battesimo del piccolo Archie in forma privata, e senza la regina, ma ieri la moglie di Harry si è goduta una giornata dedicata allo sport. Non poteva mancare a Wimbledon, vista la sua grande passione per il tennis. Ed è arrivata bella come il sole, con un look casual ma soprattutto con un dettaglio che tutti hanno notato e che l’ha resa davvero speciale. Forse il cappello scelto e gli occhiali da sole non le hanno reso giustizia, vale lo stesso per la giacca bianca che ha indossato ieri, ma di Meghan Markle oggi si parla per tutt’altro motivo. La duchessa del Sussex infatti è arrivata sugli spalti con al collo una bellissima collanina. Piccola ma significativa ed era impossibile non notarla.

Un omaggio al piccolo Archie. Di che cosa si tratta? Come potrete vedere dalle foto nella nostra gallery, parliamo di una collanina d’oro, molto semplice ma davvero speciale. Meghan infatti ha messo al collo la “A” di Archie, colpendo molto tutti per questa scelta.

MEGHAN MARKLE E LA COLLANA CON LA A DI ARCHIE CHE PIACE DAVVERO A TUTTI

Vi lasciamo quindi a una gallery con le immagini più belle di Meghan per la sua nuova uscita pubblica

Jeasn, top scuro, tacco alto, e giacca bianca, non mancano occhiali da sole e cappello, uno stile molto simile a quello che Meghan aveva mostrato anche in un’altra occasione sempre a Wimbledon. Ma questa volta, a colpire davvero tutti è questa collana di cui si sta parlando in tutto il mondo.

Che ne pensate delle scelte di look di Meghan? Adesso aspettiamo di vedere le immagini del battesimo del piccolo che dovrebbero essere diffuse tra qualche giorno visto che si tratta di un battesimo in forma privata.

