Al battesimo di Archie è Kate Middleton la più bella e ruba la scena a Meghan (Foto)

Senza alcuno sforzo Kate Middleton al battesimo del piccolo Archie ha rubato la scena a Meghan Markle (foto). Dal blindatissimo battesimo di Baby Archie arrivano solo due foto sul profilo Instagram di Harry e Meghan Markle e in una foto c’è la famiglia reale al completo­­. Al centro c’è mamma Meghan con il piccolo tra le braccia, meraviglioso. Accanto il principe Harry, anche lui ha scelto un abito chiaro abbinandosi a sua moglie che ha puntato su un candido abito di Dior con maniche a tre quarti e cappellino abbinato. In outtfit bianco anche Camilla Parkers Bowles mentre Kate Middleton appare la più radiosa con un abitino rosa e scarpe più scure abbinate a un qualcosa che somiglia ad un cerchietto e che evita il cappellino. Il rosa le dona molto così come i capelli tirati indietro che le scoprono il volto bellissimo. Non avrà di certo avuto intenzione la moglie del principe William di oscurare la cognata ma le è riuscito davvero semplice.

KATE MIDDLETON CON L’ABITO CORTO AL BATTESIMO DI ARCHIE

Gambe un po’ scoperte per Kate Middleton ed è forse una rara foto ufficiale della famiglia reale in cui si vede una donna con una gonna così corta. Di certo in piedi il vestito le arrivava al ginocchio ma seduta il colpo d’occhio è inevitabile.

Tanto coperta invece Meghan Markle e non solo dal vestitino di suo figlio Archie. L’ex attrice americana non sembra desiderosa di voler perdere peso, è evidente che per lei sia ben più importante allattare il piccolo e occuparsi di lui e questo ha sorpreso davvero tutti. Ci aspettavamo che, come è ormai consuetudine per tante vip, anche lei a distanza di un mese dal parto sarebbe tornata alla sua taglia. Anche in questo Kate l’ha battuta ma alla lunga non è stata apprezzata, è ben più normale godersi la maternità ma c’è anche da dire che non tutte le mamme reagiscono allo stesso modo.