Michelle Hunziker racconta cosa è successo quando sono nate Sole e Celeste (Foto)

Michelle Hunziker adora i suoi cani, Lilly è con lei da dieci anni, vivono in simbiosi e alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni racconta cosa è accaduto dopo la nascita di Sole e Celeste (foto). Lilly e Leone sono due barboncini, mamma e figlio ma è la showgirl 42 anni che ha dopo la nascita delle sue bambine piccole ha deciso di dare anche alla sua cagnolina la gioia della maternità. La Hunziker racconta che quando è nata Sole la sua cagnolina ha avuto una gravidanza isterica, allattava il suo peluche Pecorella, una tenerezza unica che si è ripetuta quando è nata Celeste. Michelle a quel punto ha deciso di intervenire e far diventare mamma anche la sua Lilly. Non è stato però così semplice.

MICHELLE HUNZIKER E LA SUA CAGNOLINA LILLY IN SIMBIOSI

“Passiamo l’estate sempre assieme tranne quando andiamo dove fa troppo caldo, come in Sardegna. In spiaggia soffrono, e anche a restare in albergo. In questi casi li lasciamo a degli amici che vivono in una pineta. Però se andiamo al fresco, come in montagna, vengono sempre con noi” ha spiegato la conduttrice e showgirl Mediaset aggiungendo poi il percorso fatto per trovare il barboncino adatto per la sua Lilly e quanto è stata dura tenere in vita il piccolo Leone appena nato.

“Ho fatto una lunga ricerca per trovare un maschio più piccolo di lei, che pesa poco più di due chili. E’ rimasta incinta e ha avuto due cuccioli, ma uno purtroppo è morto. Leone è nato in estate grazie a un cesareo, anche se la gravidanza era a termine perché la mamma era affaticata. Pesava soltanto 60 grammi e per sopravvivere doveva arrivare a 100. Lo abbiamo messo in un’incubatrice, l’ho massaggiato per tre notti di fila dandogli il latte ogni ora con una siringhina”. Lo pesava di continuo, lo aiutava a fare i bisognini e alla fine ce l’ha fatta, oggi Leone pesa 1,6 chili. La sua Lilly chiede sempre attenzioni e quando è nata Sole ha iniziato a mangiarsi le unghie; ogni tanto fa ancora capricci ma non può certo lamentarsi di non essere un cane amato.