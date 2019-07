Brigitta Boccoli mamma, è nato il secondo figlio dopo tutte le emozioni prima del parto (Foto)

E’ Benedicta, la sorella di Brigitta Boccoli, ad annunciare per prima la nascita del piccolo con una foto dolcissima. Brigitta Boccoli è mamma per la seconda volta e a 47 anni ha realizzato il suo desiderio, il sogno della sua famiglia. Da questa mattina Brigitta era in ospedale pronta per la sala parto, ieri sera già tutto pronto in valigia per l’evento meraviglioso e tanto atteso. Con la showgirl c’erano le due carissime amiche che sono arrivate a Roma per non perdere un istante e tutte le emozioni. L’hanno aiutata a sistemare tutto il necessario e poi questa mattina tutti pronti per l’attesa più bella, le ultime ore prima di stringere tra le braccia il piccolo Nonis. Zia Benedicta ha scritto semplicemente accanto allo scatto con il suo nipotino la data aggiungendo l’hashtag love e “Piacere…”. Nulla di più semplice e meraviglioso. Risate questa mattina dopo la lunga notte prima del parto con Brigitta che mostrava il suo piede gonfissimo paragonandolo a una salsiccia e all’esigenza di mettersi subito a dieta.

E’ NATO IL SECONDO FIGLIO DI BRIGITTA BOCCOLI – UNA GIOIA IMMENSA, IL SOGNO SI E’ AVVERATO

Meno di una settimana fa l’ultimo post su Instagram, l’ultima foto di Brigitta che mostrava il suo pancione confidando che la gravidanza era agli sgoccioli. Un figlio desiderato tantissimo dopo la nascita di Manfredi 10 anni fa. E’ arrivato un altro maschietto in casa e adesso la gioia è completa.

Non ha mai fatto mistero che per restare incinta è ricorsa alla fecondazione assistita ma ha anche spiegato quanto sia stato faticoso e doloroso arrivare a questa gioia. Purtroppo Brigitta e Stefano hanno anche perso un bambino qualche anno fa e a un certo punto hanno capito che non potevano più attendere e che dovevano rivolgersi alla scienza. Oggi il sogno si è coronato, auguri a tutta la famiglia per il piccolo Nonis appena nato.