Brigitta Boccoli annuncia la nascita di suo figlio, zia Benedcita rivela il nome e cosa ha fatto la sorella prima del parto (Foto)

Ieri è nato il figlio di Brigitta Boccoli e finalmente anche la sua mamma ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto: la manina del suo bambino (foto). Come si chiama il secondo figlio appena nato di Brigitta Boccoli? A 10 anni dalla nascita di Manfredi è arrivato il dolcissimo Brando, mamma e figlio stanno benissimo e mentre tutta la famiglia festeggiata e non ha lasciato sola un attimo la mammina, sui social si attende di vedere qualche foto della mamma senza il pancione e con il suo piccolo. Nel frattempo ci pensa zia Benedicta a raccontare qualcosina sulle storie di Instagram. Benedicta e le amiche del cuore della neo mamma hanno atteso nella stanza dell’ospedale la nascita del piccolo ma prima ancora avevano preparato a casa con lei la valigia. Mentre si chiedevano quanto ci volesse per il parto cesareo, più o meno un’ora e mezza, hanno rivelato il nome del bambino, Brando, e fatto sorridere tutti spiegando che Brigitta prima di andare in sala operatoria si è sistemata i capelli con la spazzola e il phon e ha messo anche la cipria sul viso.

BRIGITTA BOCCOLI TRUCCO E PARRUCCO PRIMA DI FAR NASCERE IL SECONDO FIGLIO

Tutto questo fa capire la serenità di Brigitta Boccoli mista al desiderio immenso di tenere finalmente tra le braccia il suo piccolo Brando così tanto desiderato da lei, Stefano Orfei e Manfredi. L’annuncio dell’arrivo della cicogna da parte di mamma Brigitta è arrivato con molto calma. Accanto alla stessa foto pubblicata dalla sorella ha scritto: “Sei arrivato amore” aggiungendo la data di ieri, la data di nascita.

Il parto è andato nel modo migliore e adesso la splendida mamma 47enne può godersi la gioia immensa di aver realizzato il sogno della sua vita. Ancora tantissimi auguri alla dolce Brigitta Boccoli!