Elena Santarelli prosciugata dal dolore, questa la verità contro chi le dice che è troppo magra (Foto)

E’ giusto puntare il dito contro le influencer che mostrano corpi spigolosi sui profili Instagram per contare sempre più followers ma non è così per Elena Santarelli (foto). Nonostante il figlio Jack abbia superato con tutta la famiglia e con successo il periodo terribile in cui ha combattuto, hanno combattuto, contro il tumore, per Elena qualcosa è cambiato nel suo corpo e resta magra, molto magra. Non è per suo volere che ha perso peso, vorrebbe anche ingrassare un po’ ma nonostante mangi sano e ogni tanto faccia anche grandi abbuffate ormai il suo metabolismo corre veloce, più di lei. Non ci sarebbe bisogno di ripeterlo ancora una volta ma intanto c’è chi ad ogni scatto puntualmente nota ciò che non avrebbe bisogno di spiegazioni. Elena Santarelli punta alla serenità ogni giorno e non all’eccessiva magrezza.

ELENA SANTARELLI COSTRETTA A SPIEGARE ANCORA UNA VOLTA PERCHE’ E’ COSI’ MAGRA

“Non ho fatto nessuna dieta, è stato il dolore vissuto negli ultimi anni a prosciugarmi” ha risposto per poi dovere aggiungere anche altro. Alle ennesime critiche la showgirl romagnola è esplosa: “Allora, ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre 2017 a mio figlio hanno diagnosticato un tumore cerebrale e pochissimi mesi fa ha finito le chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri, il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugata. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo: pur mangiando, non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata”.

Non basterà di certo questo sfogo, questo riassunto, a far tacere in futuro altre persone, donne che dovrebbero comprendere e ammirare ben altro. Elena è ormai così forte che non teme certo di mostrarsi e di esporsi alle solite parole inutili, anzi è più ironica che mai, anticipa le domande e concede anche le risposte, come quando parla delle sue passeggiate a passo svelto non per dimagrire ma per vivere bene.

