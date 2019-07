Virginia Raggi sfodera il bikini nero: le foto della sua estate

Anche i politici si godono un po’ di ore di meritato relax e, a finire sulle riviste di cronaca rosa, c’è anche Virginia Raggi, sindaco di Roma. La Raggi è stata paparazzata qualche giorno fa mentre si gode un po’ di sole al mare. Dalla rivista Chi diretta da Alfonso Signorini , le foto di Virginia Raggi al mare in bikini spopolano! E possiamo dire che il sindaco di Roma ha sicuramente superato senza troppe difficoltà la prova costume, che ne dite?

VIRGINIA RAGGI AL MARE: LE FOTO IN BIKINI DEL SINDACO DI ROMA

La sindaco di Roma si gode qualche ora di riposo al mare con la sua famiglia, la vediamo nelle immagini immortalata insieme al suo bambino e a suo marito.

“La sindaca di Roma- si legge sulle colonne del settimanale Chi – sfoggia una linea invidiabile e non nasconde di essere piuttosto pensierosa: lo si capisce osservando l’espressione facciale con cui appare nelle foto” . Sarà così? Difficile a dirsi visto che di certo, per il momento, non si può leggere nella mente delle persone! Tornando alle foto invece, possiamo vedere che la Raggi ha sicuramente superato la prova costume con un lato B invidiabile.

( nella gallery le foto di Virginia Raggi dalla rivista Chi )

Per le sue ore di relax al mare insieme a suo figlio Matteo e suo marito Andrea, Virginia Raggi ha scelto il mare di Anzio. Anche lei come Matteo Salvini e altri colleghi opta per il mare italiano, per i luoghi del cuore, per le bellezze del nostro paese!

Che voto diamo quindi alla Raggi per la sua prova costume? Possiamo promuoverla a pieni voti! Sicuramente la sindaco di Roma non è ancora andata molto al mare vista la sua abbronzatura, è ancora un po’ pallidina ma si sa, ha altro a cui pensare !