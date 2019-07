Antonella Clerici in vacanza in Normandia, i pancake di Maelle e le passeggiate con Vittorio Garrone (Foto)

Antonella Clerici è tornata in Normandia con Vittorio Garrone e la piccola Maelle, è in Francia, uno dei posti del cuore (foto). La conduttrice e il suo compagno si rilassano respirando l’atmosfera di luoghi che sembrano uscire dalle favole. Passeggiate tra la natura, anche se abitano in una casa nel bosco, sembra che non basti mai. Gli abbracci, le foto e poi c’è Maelle con la sua passione per la cucina, per i dolci. Questa volta la figlia di Antonella Clerici è impegnata con la preparazione dei pancake francesi e la sua mamma aggiunge che sono necessari per addolcire la giornata. Un momento di tristezza può capitare a tutti e concedersi un dolce è uno degli antidoti giusti, soprattutto se si prepara in casa con amore e se a farlo è una piccolina di dieci anni che ha ereditato tutto vedendo la sua mamma in tv nelle cucine de La prova del cuoco.

ANTONELLA CLERICI IN VACANZA QUESTA ESTATE 2019 SCEGLIE ANCORA LA NORMANDIA

Chissà dove andranno ad agosto Vittorio Garrone e Antonella Clerici, magari proseguiranno la vacanza sempre in Normandia o forse hanno in programma uno dei loro meravigliosi viaggia. La visita a una fattoria bio e poi gli immancabili cavalli. In Normandia in genere non fa così caldo ma per la conduttrice c’è stata anche una giornata da 41 gradi, da non credere e soprattutto non lo credeva lei che non ama per niente le alte temperature.

Antonella Clerici bellissima con il nuovo costume di questa estate 2019

Tra le sue passioni c’è la lettura, lo fa quando ha un po’ più di tempo e non è un segreto che in questo periodo ne ha più del solito. La Clerici posta le copertine dei libri che le sono piaciuti e intanto il suo pubblico continua a chiederle quando tornerà in tv e lei appena può risponde. Speriamo, presto ma di certo le vecchie trasmissioni non ci saranno più.