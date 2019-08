Giorgia Palmas in Sardegna con il suo bikini preferito, ovviamente ci sono anche Sofia e Filippo Magnini (Foto)

Sono più belli e innamorati che mai Giorgia Palmas e Filippo Magnini e dopo la straordinaria vacanza alle Bahamas li ritroviamo in Sardegna e soprattutto ritroviamo i bikini dell’ex velina di Striscia la notizia (foto). Non c’è dubbio che Giorgia Palmas in bikini super la prova costume in qualunque momento dell’anno ma con l’abbronzatura è una vera meraviglia. Nello splendido mare della Sardegna giochi e coccole non solo per la coppia ma anche con la piccola Sofia, la dolce figlia di Giorgia Palmas. E’ evidente che tra Sofia, che ha già compiuto 12 anni, e Magnini ci sia un rapporto speciale, una tenerissima intesa. Così come è evidente che il bikini che indossa la Palmas sia senza dubbio uno dei suoi preferiti. Non è la prima volta che lo vediamo negli scatti rubati dai paparazzi, a fascia e con lo slip un bel po’ ridotto ma come si vedono ovunque in spiaggia, anche indossati da chi magari farebbe meglio a scegliere altro.

GIORGIA PALMAS BELLISSIMA IN SARDEGNA E PIU’ FELICE CHE MAI CON FILIPPO MAGNINI E SOFIA

La prova costume delle vip questa estate 2019: tutte hanno superato il momento più duro dell’anno?

Filippo Magnini ha bisogno di serenità in questo periodo e l’amore che riceve dalla splendida showgirl sarda lo ricompenserà in parte della delusione arrivata con la conferma dei quattro anni di squalifica. Questo non gli rovina l’estate, il nuotatore ritrova il sorriso accanto a Giorgia, lei e la bambina sono ormai la sua famiglia.





Dopo la conferma della squalifica invece non è arrivata nessuna parola da parte della sua ex, Federica Pellegrini, e anche questo deve averlo rammaricato non poco. Per il resto bikini da urlo e fisico sempre la top per la Palmas ma non c’è dubbio che anche l’ex campione di nuoto sia un gran forma.