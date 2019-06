Federica Pellegrini tinge i capelli di fucsia ma il risultato per alcuni è terribile (Foto)

Non a tutte dona il colore fucsia ma Federica Pellegrini ama stupire e ha colorato i suoi capelli scegliendo uno dei colori di questa estate (foto). La campionessa di nuoto non si è accontentata della lieve sfumatura di fucsia di qualche giorno fa, si è lasciata prendere dai colori e soddisfatta ha mostrato la sua nuova chioma sui social. Il risultato però non ha entusiasmato tutti i fan di Federica Pellegrini; c’è chi ha commentato che il suo fucsia in testa è favoloso e chi le ha chiesto di tornare bionda il prima possibile. I colori accesi sono la tendenza di questa primavera – estate, il sole finalmente è arrivato ma il colpo di testa della Pellegrini sembra davvero eccessivo a molti. E’ giusto fidarsi della moda e colorare i capelli con una tinta così azzardata? Sì, se piace alla diretta interessata. Inoltre, basta un altro appuntamento dal parrucchiere e il fucsia resta un ricordo. Chissà quanto tempo resisterà Federica con questo colore in testa considerando anche che basta già un lavaggio per spegnere la bellezza del colore. A dire il vero è un colore che non le dona molto ma la sua ironia è unica, così come la bellezza e la sua spontaneità.

FEDERICA PELLEGRINI TINGE I CAPELLI DI FUCSIA E CAMBIA IMMAGINE

Un cambio di look per la splendida sportiva che ha sorpreso molto. A Bianca Atzei il risultato piace molto, scrive “Adoro” ma immaginiamo che lei non lo farebbe mai. Anche Elisa trova che il nuovo look dell’amica sia molto bello ma ci pensano gli altri follower a frenare l’entusiasmo. C’è chi ironizza che in piscina ci fosse troppo cloro, chi addirittura definisce il cambio di look orribile, chi le chiede di tornare bionda perché di certo stava meglio.

E’ una fortuna che non a tutti piacciano gli stessi colori altrimenti il mondo sarebbe davvero molto noioso, per il resto Federica Pellegrini trova sempre il modo di far sorridere ma oggettivamente il biondo è il suo colore più riuscito.

