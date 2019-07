Le vip alla prova costume, da Federica Panicucci a Giorgia Palmas la superano tutte?

Ormai la prova costume è stata fatta da tutte le vip e come ogni estate ci chiediamo se tutte l’hanno superata, se tutte sono riuscite ad arrivare in gran forma alla più temuta delle prove (foto). Di certo qualche foto pubblicata sui profili social delle vip è modificata, ricordiamo che la perfezione non esiste ma si difendono davvero benissimo tutte, da Elisabetta Gregoraci a Paola Di Benedetta, Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Alessia Marcuzzi e ancora Mercedes Henger e tutte le altre. Siete curiosi di scoprire chi supera davvero la prova costume a pieni di voti? Questa estate 2019 trova davvero tutte in forma o tutte bravissime ad usare filtri e photoshop. Il primo appaluso lo facciamo alla bellissima Alessia Marcuzzi che non si cura davvero degli haters e mostra non solo un bikini mozzafiato ma nonostante le critiche di chi le dice che non è più una ragazzina e che ha le gambe storte scrive: “Cari hater, avete ragione… vi chiedo perdono. Il problema è che spesso faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, quest’estate poi sono proprio fuori controllo. E del testo tanto non ne ho bisogno…Perché con questa voce qua, Pa, pa, pa, ra-ra, Pa-pa, ra-ra, ra-ra…”, la citazione è chiara e lei è al top come sempre.

LE VIP IN BIKINI SUPERANO LA PROVA COSTUME QUESTA ESTATE 2019

Elisabetta Gregoraci è come sempre uno schianto, felice accanto agli uomini della sua vita, primo tra tutti il figlio Nathan Falco. Bellissima come sempre Giorgia Palmas, forse più magra del solito e noi siamo sempre per un chilo in più, per le forme, ma non c’è dubbio che la fidanzata di Magnini sia in gran forma anche questa volta. Elisabetta Canalis non potrebbe essere bocciata alla prova estiva perché è una gran sportiva, perché in realtà lei in costume ci sta quasi tutto l’anno e questa volta dalle Bahamas le immagini sono uno spettacolo.

Federica Panicucci invece ancora non ha mostrato la sua prova costume, impegnata con Marco Bacini in nuovi progetti di lavoro; attendiamo ovviamente i suoi scatti in vacanza. Mercedesz Henger ormai si è data completamente alla palestra e i risultati continuano a vedersi. Deliziosa ma in forma perfetta soprattutto questa estate anche Cristina Chiabotto che forse si prepara al grande passo. Paola Di Benedetto è l’ex Madre Natura, lei la prova costume la supera ogni giorno. Ricordiamo che se non avete superato la prova costume siete sempre in tempo per fare un po’ di attività fisica.