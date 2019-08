La grigliata di ferragosto di Antonella Clerici, vacanze speciali perché ricche di gioia (Foto)

E’ in Francia che Antonella Clerici sta trascorrendo gran parte della sua estate e tra Normandia e Bretagna si gode la meraviglia di luoghi incantevoli ma anche di tanta semplicità, come la grigliata di ferragosto con la famiglia (foto). E’ sempre sul suo profilo Instagram che la Clerici mostra un po’ della sua vita, un po’ ma quasi ogni giorno. In Bassa Normandia c’è il clima che adora, niente caldo né freddo eccessivo, poi in Bretagna quasi vola via dal vento che c’è e lei con Vittorio Garrone è felice. Pane fresco, salumi, formaggi e una deliziosa grigliata di carne da gustare tutti insieme. Nella casa in Francia lascerà presto ancora una volta il suo cuore perché lì il relax è totale e a raggiungere la conduttrice Rai ci sono famiglia e amici. Forse non aveva mai immaginato una nuova vita così piena di gioia e a contatto con la natura ed è ciò che oggi la rende davvero felice.

SPECIALE IL FERRAGOSTO DI ANTONELLA CLERICI

Una tavola apparecchiata con cura ma in modo semplice, la tovaglia bianca e rossa tipica delle belle giornate trascorse all’aria aperta, un bosco meraviglioso, il barbecue, il resto della famiglia che si occupa della grigliata, i cani e immaginiamo anche tanta serenità, tanto amore.

E’ la prima estate che Antonella Clerici trascorre senza dovere pensare ad un programma in tv. Sarà la conduttrice dello Zecchino d’oro, non mancherà a dicembre per Telethon ma poi non ci sono altre previsioni, anche se siamo certi che non resterà a guardare, che ha un progetto già scritto nella sua testa. Intanto, l’estate e il relax proseguono