Antonella Clerici e Carlotta Mantovan insieme in Normandia, i sorrisi più belli (Foto)

Antonella Clerici è da settimane in vacanza in Normandia con Vittorio Garrone e la sua Maelle ma adora che arrivino nella loro casa al Nord della Francia gli amici più cari, tra questi non può mancare Carlotta Mantovan (foto). Carlotta e Antonella sono legate da un affetto immenso, conseguenza del rapporto fraterno che univa la conduttrice a Fabrizio Frizzi. A renderle amiche sempre in contatto non ci sono solo l’assenza e i ricordi di Fabrizio ma anche le due bambine, Stella e Maelle sono come due sorelline. Pochi minuti fa una delle foto più vere dei social, niente di perfetto se non la loro amicizia e il respirare gli angoli del cuore che Antonella Clerici mostra alla Mantovan. In Normandia ogni piccola cittadina è speciale e lo scatto arriva da Honfleur. Luoghi magici e ogni giorno l’ex padrona di casa de La prova del cuoco mostra qualcosina, ci porta alla scoperta di ciò che osserva, la sua vacanza, o meglio la sua estate in Normandia.

CARLOTTA MANTOVAN RAGGIUNGE ANTONELLA CLERICI IN NORMANDIA

“Io e te nel freddo normanno” scrive Antonella e anche i loro indumenti fanno capire che fa freddino e si sta molto meglio che in Italia. “Insieme anche in Normandia” aggiunge ancora la Clerici mentre i like si moltiplicano. Il pubblico che da sempre segue la conduttrice è felice di vederle sempre una accanto all’altra, immaginando che anche Fabrizio Frizzi se davvero può vederle sarà sereno.





“Belle le mie ragazze” scrive Lucio Presta e Antonella si augura anche lui e Paola Perego arrivino presto in Normandia, così come ha già invitato Carlo Conti e Francesca Vaccaro e tanti altri amici, ma non tutti potranno andare. Sarebbe bello vederli tutti insieme, quelli legati dall’amicizia vera, come quella che è così evidente in questa foto così semplice e speciale.