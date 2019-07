Antonella Clerici progetta una grande cucina nella sua casa sull’albero e anche altro (Foto)

Pensavamo che la casa sull’albero che Antonella Clerici aveva mostrato fosse un desiderio da realizzare per Maelle, invece si scopre che è soprattutto per la conduttrice, magari per entrambe viste le passioni che madre e figlia hanno in comune (foto). E’ ad Arquata Scrivia in Piemonte che Antonella Clerici sta esaudendo i suoi sogni, anche quelli che non avrebbe mai immaginato sarebbero arrivati. Libera da impegni di lavoro in tv ha molto più tempo per pensare e per tirare fuori idee sul suo futuro, anche quello professionale. Sappiamo bene che l’ex padrona di casale La prova del cuoco non resterà con le mani in mano e si sta già guardando intorno, perché se la Rai dovesse decidere che davvero non c’è spazio per lei, ci sono altri disposti a darglielo. Intanto, sogna ma riesce anche a realizzare e immaginare qualcosa di ben più creativo e originale, torniamo così alla casa sull’albero e all’incredibile idea di Antonella Clerici.

ANTONELLA CLERICI E LA SUA CASA SULL’ALBERO

Antonella Clerici mostra un po’ della sua bellissima casa nel bosco

A Roma non avrebbe mai potuto immaginare niente di simile, invece innamorata di Vittorio Garrone e della loro casa nel bosco ha già mostrato qualche settimana fa le prime operazioni per costruire la casa sull’albero. Non è una casetta per bambina e infatti alla rivista Oggi ha confidato: “Ho appena traslocato per amore cambiando tutto intorno a me e so che potrei cambiare se volessi, anche nel lavoro. Qui in campagna sto costruendo una casa su un albero dove metterò una grande cucina: adorerei fare da lassù un nuovo programma per la tv generalista e sperimentare un nuovo linguaggio televisivo”.

Noi già la immaginiamo e speriamo davvero possa diventare tutto reale. “Ricordo che quando presentai Sanremo i radical chic mi dissero che sapevo troppo di “sugo” per farlo bene, ma si dovettero ricredere. La verità è che amo sapere di sugo e a casa mi apprezzano anche per questo: sono una persona semplice, una donna vera, libera di testa. Piacere a tutti è impossibile” ha aggiunto Antonella confermando ancora una volta la sua saggezza.