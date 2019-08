Paola Ferrari, via i sassolini dalle scarpe e spara a zero su alcune colleghe ma salva Ilaria D’Amico (Foto)

Paola Ferrari non si è mai nascosta e ha sempre commentato rendendo chiaro il suo pensiero sulle colleghe. Da Diletta Leotta a Simona Ventura, Ilaria D’Amico e le altre, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ne salva solo una riferendo perché l’apprezza. Sappiamo bene ormai che la Leotta non è la sua preferita ma questa volta la Ferrari è più dolce nei confronti della giovanissima collega e alla rivista Chi addirittura dice che le piace, ma attenzione non è tutto oro ciò che luccica. Sorprendono un po’ i commenti su Simona Ventura, forse ha dimenticato che per tanto tempo ha condotto Quelli che il calcio, ma scopriamo tutto passo dopo passo, nome dopo nome.

PAOLA FERRARI SU CHI ACCOSTA DILETTA LEOTTA E BELEN E AMMIRA IL CORAGGIO DI ILARIA D’AMICO

“Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive. Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola, ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico” infatti la vede lontana da Monica Vanali e Anna Billò. Su Ilaria D’Amico solo parole positive: “Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata coraggiosa a fidanzarsi con Buffon sapendo che questa cosa non l’avrebbe aiutata”.





Di Simona Ventura dimentica qualche conduzione: “Dovrei vedere il suo programma: sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida. Di certo sarà divertente, ma non riesco a capire la connessione fra “Temptation Island Vip”, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio”. E infine si toglie il sassolino più doloroso e parla di Mauro Mazza, ex direttore di Rai Sport che le tolse la conduzione della Domenica Sportiva: “Per essere mio nemico devi essere molto importante, perché i nemici li scelgo bene. Lui è solo uno che mi ha fatto del male senza motivo”.