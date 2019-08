Federica Panicucci rivela la sua dieta e la giornata per essere sempre in forma (Foto)

Finalmente Federica Panicucci svela i suoi segreti di bellezza, la dieta, l’attività fisica e la sua giornata tipo, ma è ovvio che parte dalla fortuna di essere nata con determinate caratteristiche fisiche (foto). I risultati si raggiungono con lavoro impegno, questo il modo della conduttrice, un’eredità di suo padre. Ha sempre detto di avere la fortuna di essere naturalmente tonica ma è consapevole che ogni giorno deve metterci impegno e amarsi per mantenere il suo aspetto sempre così gradevole. Piccoli sacrifici fatti ogni giorno e a 51 anni Federica Panicucci è difficile che si conceda troppe tentazioni ed errori. Al corriere della Sera ha spiega che è sì magra e longilinea da sempre ma che alimentazione, disciplina e sport sono fondamentali, però stupitevi perché Federica dedica solo 15 minuti al giorni all’allenamento e in casa. Possiamo imitarla tutti!

COSA MANGIA FEDERICA PANICUCCI – LA DIETA DELLA CONDUTTRICE PER LA SUA FORMA FISICA PERFETTA

“Io faccio un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l’altro, avevo smesso, non avevo la forza”. Passiamo alla parte più difficile: la dieta.





“A 51 anni, devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi… Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine”. Ed ecco a che ora si alza la Panicucci e cosa mangia: “Mi alzo alle 5.40. Inizio con una colazione lunga per darmi la spinta, con yogurt, caffè, integratori, fette biscottate e marmellata. Leggo i giornali e alle sette sono in camerino. A metà mattina, snack di cioccolato fondente o mandorle, poi, pranzo ricco. La cena invece è molto leggera”e ripete “lavoro e impegno”.