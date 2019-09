Giulia de Lellis rivela cosa ha fatto dopo aver scoperto che Damante la tradiva: danni per migliaia di euro

Ogni giorno arriva una chicca dai social, Giulia de Lellis continua a fare “spoiler” del suo libro, Le corna stanno bene su tutto, in libreria a settembre. Qualche giorno fa ha parlato di quella che era la sua vita al fianco di Andrea Damante che era ossessionato dalla sua forma fisica, da tutto quello che lei avrebbe dovuto mangiare, dall’allenamento in palestra…Oggi invece rivela che cosa è successo quando ha scoperto di esser stata tradita ( e chissà se nel libro svelerà anche i nomi o il nome della ragazza in questione). In attesa di scoprirlo, possiamo dirvi quello che è successo quando Giulia ha scoperto che Andrea era stato con un’altra donna, e quindi che lei aveva le corna.

GIULIA DE LELLIS TRADITA DA ANDREA DAMANTE: ECCO CHE COSA HA FATTO

La de Lellis racconta così quello che è successo quando ha scoperto di esser stata tradita:

Le cornici si spezzano […] ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! […] Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere […] prendo i capi uno a uno e li riduco in brandelli […] parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango”.

Immaginiamo che Andrea Damante sarà stato felicissimo di vedere tutto quello che per lui era così prezioso andato distrutto. Come si sarà giustificato al suo rientro in casa? E questa era stata la sola e unica volta in cui ha tradito Giulia? Perchè dal tira e molla tra i due, la sensazione è che non sia successo una sola volta…