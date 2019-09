Francesco Chiofalo chiede perdono alla sua Antonella, testa tra le mani: sui social pioggia di commenti negativi

Negli ultimi giorni Francesco Chiofalo ha documentato i suoi spostamenti per raccontare a chi lo segue tutto quello che ha cercato di fare per riprendersi la sua Antonella Fiordelisi. Un tentativo però accompagnato da tante cose che i followers del lenticchio, e non solo, hanno notato. Che motivo c’era ad esempio di mostrare l’hotel presso il quale ha alloggiato, si chiedono le persone che seguono Chiofalo sui social? E che motivo c’è di raccontare le cose più intime invece che andare davanti casa della donna che dici di amare e attendere lì fino a quando lei non esce? Tante le domande alle quali se ne sono aggiunte anche altre dopo che ieri, il Chiofalo,ha postato una foto singolare. Lo vediamo in posa, con la testa tra le mani, distrutto. A questo punto tutti i fans che lo seguivano hanno iniziato a pensare che il dolore non fosse reale, perchè se stai soffrendo, come scrivono molti nei commenti sotto la foto, non ti fai fotografare.

Insomma a quanto pare, al Chiofalo sembra non credere davvero nessuno. Al momento neppure la sua Antonella sembra avere intenzione di dargli ascolto tanto che Francesco è tornato a Roma senza averla vista…

FRANCESCO CHIOFALO DISTRUTTO DOPO L’ADDIO DI ANTONELLA MA SUI SOCIAL RICEVE SOLO INSULTI

Il romano però incurante di tutti i commenti negativi che in queste ore ha ricevuto sui social, prosegue per la sua strada. E sotto la foto in questione, che vi abbiamo mostrato a inizio post, scrive queste parole:

Sono distrutto dal dolore … non ho mai sofferto così tanto per amore … in pochi giorni è cambiato tutto … io mi sento morire dentro … dopo che hai saputo queste “verità nascoste” non sono riuscito più a parlarti … perché mi ti sei da subito negata … sono stato a Salerno la tua città … per tre giorni … per cercare di parlare con te … ma tu non rispondi alle mie chiamate ai miei messaggi … non ti fai trovare da nessuna parte 🥺 … le tue amiche non mi rispondono al telefono …. Non sono una vittima e non voglio farti pena … VOGLIO SOLO DIRTI LA VERITÀ … PERCHÉ DIETRO A TUTTA QUESTA STORIA C’è UNA VERITÀ CHE NON È STATA DETTA … sono pronto a dirla a tutti … ma prima voglio dirla a te •••

Ti prego dammi modo di parlarti di comunicare con te •• TI AMO ❤️

Facciamo notare numeri: con oltre 1,5 milioni di followers, solo 80 mila hanno mostrato di gradire questo scatto con un like. Forse è arrivato il momento di cambiare strategia e di fare più cose in privato che pubblicamente?

