Elisabetta Canalis conferma la lite con Maddalena Corvaglia, il finale è bruttissimo (Foto)

E’ da mesi che si chiacchiera sulla lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ma i fan dell’ex coppia di veline stentavano a crederci, invece dalla rivista Chi arriva la conferma (foto). Cosa è successo tra la Canalis e la Corvaglia, perché non sono più amiche e perché non vogliono parlarne? La prima a rispondere è l’ex velina mora di Striscia la notizia. Ely conferma ma è evidente il suo rispetto per un’amicizia che durava da quando erano poco più che ragazzine. Tutto è piuttosto complicato, al settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato che la faccenda è delicata. Legate per 20 anni e poi tutto è finito. Da semplici colleghe tra uno stacchetto e l’altro ad amiche e confidenti insperabili. Si sono sempre sostenute a vicenda, c’erano sempre l’una per l’altra dai momenti più belli a quelli dolorosi. Erano anche diventate socie, avevano aperto una palestra a Los Angeles, la città in cui la Canalis vive da tempo. Tutto dato in affitto, sarà forse per affari che hanno rovinato la loro amicizia?

PERCHE’ HANNO LITIGATO LA CANALIS E LA CORVAGLIA?

A distanza di mesi dall’assenza di foto insieme sui social Maddalena resta ancora in silenzio ma Elisabetta non dice molto, solo qualche dettaglio in più, quello che conferma che al momento non sono più amiche.

In compenso sono arrivate altre amiche per entrambe, di certo persone che erano già presenti prima nella vita di entrambi ma fa solo uno strano effetto vederle con altre amiche e non insieme. Per Elisabetta Canalis c’è Bianca Balti, legatissime le loro famiglie. Per Maddy altre amiche e altri progetti. “Maddalena Corvaglia? Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare” ha risposta la showgirl sarda spiegando anche: “La palestra Sky Vew La? L’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”. Erano le veline più amate, speriamo il finale cambi presto.