Manila Nazzaro in lacrime a Storie Italiane parla della sua malattia (FOTO)

Tanta commozione nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 23 settembre 2019, puntata nella quale Manila Nazzaro ha parlato della sua malattia ma anche del difficile periodo seguito alla fine del suo matrimonio con Francesco Cozza. L’ex miss Italia si è aperta al pubblico di Rai 1 raccontando molto del suo privato come forse non aveva mai fatto prima. Nello studio di Eleonora Daniele, Manila ha parlato della sua vita privata e anche del doloroso periodo affrontato durante la separazione dal suo ex marito, di cui lei ne parla come un lutto. Oggi però Manila sorride alla vita, ai suoi adorati figli ed è anche serena. Ha ritrovato l’amore anche se pensava che sarebbe rimasta da sola!

MANILA NAZZARO A STORIE ITALIANE PARLA DELLA SUA MALATTIA

Manila ha parlato della fine del suo matrimonio spiegando di aver provato in tutti i modi a recuperare un rapporto che però naufragava per via della lontananza ma non solo. La Nazzaro confessa di essersi sentita spesso da sola. E rivela: “Io sono una che parla tanto e il mio ex marito parla poco… quello non ci ha aiutato. Gli sforzi erano solo da parte mia… lui non mi ha mai sollecitato ed ho avuto la conferma dopo che il sentimento da parte sua era finito. Io tutto questo l’ho metabolizzato piano piano. C’è stata una sofferenza immensa e una serie di eventi che non hanno aiutato il mio stato d’animo. A luglio dello scorso anno ho avuto anche problemi di salute. “

E in lacrime parla della sua malattia nello studio di Storie Italiane. “Dopo l’operazione ero completamente afona, adesso ho un’altra voce rispetto a quella precedente all’intervento. In quel momento mi erano vicini solo i miei genitori ed è stato un momento pesante. Mi ero resta conto che l’uomo che avevo accanto non mi era accanto per niente. Lui è stato egoista e non si è reso conto che io avevo bisogno d’aiuto. Il dolore cambia tantissimo, ne esci un’altra persona e ti rendi conto che da sola è meglio” ha raccontato la Nazzaro che oggi però è di nuovo felice e serena al fianco del suo Lorenzo.