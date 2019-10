Antonella Clerici vestita da principessa moderna alla festa degli 80 anni di Oggi (Foto)

Gran festa per la rivista Oggi che ha compiuto 80 anni e ieri a Milano ha accolto sul palco i vip messi in copertina nei decenni, e non poteva mancare Antonella Clerici (foto). Look total black e stile da principessa, Antonella Clerici ha scelto di nuovo lo stile di Giada Curti dopo aver indossato in più occasioni le sue bellissime gonne. Bellissima, una principessa moderna e basta osservare le foto per scoprire che anche con il più classico dei colori da sera c’è tutta l’allegria possibile. Non piacerà a tutti il suo outfit per festeggiare la longeva rivista ma per la conduttrice non è mai stato un problema. Fotografata anche mentre ritira il premio per Fabrizio Frizzi ha continuato a sorridere durante tutto l’evento ricordando anche il passato.

ANTONELLA CLERICI ALLA FESTA PER OGGI TRA I TANTI COLLEGHI VIP

Tantissimi gli ospiti che hanno voluto festeggiare il magazine che è riuscito a resistere alla crisi dell’editoria. Tanti i vip che concedono con piacere interviste alla rivista mentre Umberto Brindani ha commentato “Siamo il giornale delle famiglie per eccellenza, seguiamo la formula magica di raccontare i fatti di attualità e non solo attraverso i personaggi”. Michelle Hunziker ha il primato delle 70 copertine ma anche Antonella Clerici ne vanta tantissime. Al Bano tra i maschietti vince con ben 60 copertine.





L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha infatti ricordato la volta in cui il settimanale Oggi ha raccontato della sua gravidanza, ma non solo quella, l’abbiamo poi vista in tutti sui percorsi di vita tra amore e carriera. Davvero tantissimi gli invitati al gran party a Milano, 80 anni sono davvero tanti e c’erano anche Valeria Marini, Nancy Brilli, Al Bano, Mara Venier, Gina Lollobrigida, Milly Carlucci, Maria Giovanna Elmi, Simona Ventura, Massimo Giletti, Rita Dalla Chiesa, la moglie di Mike Bongiorno e tanti altri ancora.