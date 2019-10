Can Yaman in Italia: Verissimo e C’è posta per te lo aspettano?

Can Yaman presto arriverà in Italia: che cosa farà nel nostro paese? L’attore turco, che ha vestito il ruolo di Ferit in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, è davvero amatissimo in Italia e pare che Mediaset sia pronta a investire proprio su di lui, in attesa poi di rivederlo magari in estate in un’altra serie tv o soap che Canale 5 potrebbe trasmettere! Ma torniamo all’attore: dove lo vedremo? Non si hanno ancora notizie certe, ma visto che mancano pochissimi giorni, in particolare per la registrazione di Verissimo che potrebbe avvenire tra domani e dopo domani, possiamo immaginare che presto si avranno news ufficiali. Sembra infatti che Can Yaman sarà uno dei prossimi ospiti di Verissimo. L’attore potrebbe essere accolto nel programma di Silvia Toffanin. Chiusa la parentesi dedicata agli attori de Il segreto, Verissimo potrebbe spalancare le porte ad altri volti amati del piccolo schermo!

Non solo, Verissimo non dovrebbe essere il solo programma in cui vedere l’amatissimo attore turco!

CAN YAMAN OSPITE DI C’E’ POSTA PER TE? LE ULTIME NEWS

Sembra proprio che, Can Yaman in Italia per una settimana, potrebbe avere anche altri impegni. L’attore infatti potrebbe arrivare anche a Roma, dopo Milano, per la registrazione di una puntata di C’è posta per te. Il programma di Maria de Filippi andrà in onda da gennaio 2020 e proprio nelle ultime settimane si sono registrate le prime puntate della nuova edizione. Al momento ci sono pochissime news sul programma di Canale 5 ma sembrerebbe proprio che Can Yaman potrebbe essere uno degli ospiti di questa nuova edizione del programma.

Non possiamo darvi certezze ma di certo le fans italiane del bell’attore non perderanno di vista i suoi movimenti sui social per provare a scoprire qualche dettaglio in più!

Per il momento l’attore sui social ha fatto sapere che il 16 ottobre sarà a Cannes! Can Yaman conta oltre 5,5 milioni di followers sui social, un successo davvero eccezionale ed è già stato nel nostro paese in diverse occasioni. Anche a fine agosto infatti l’attore si è mostrato in suo splendore mentre prendeva il sole nel nostro paese!