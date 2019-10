Caterina Balivo perfetta alla sfilata di Giambattista Valli per H&M (FOTO)

Caterina Balivo non smette mai di stupire tutti i fans che la seguono sempre con grande affetto. Mattinata da super mamma, pomeriggio da conduttrice tv in diretta e Vieni da me e in serata super fashion blogger! L’abbiamo vista ieri incantevole presenziare alla sfilata di Giambattista Valli per H&M. Per l’occasione la conduttrice di Rai 1 ha scelto un abito davvero molto bello che le calzava a pennello. Sui social tantissimi i complimenti per Caterina Balivo che come sempre fa, ha documentato tutto nelle sue stories mostrando anche alcuni dettagli di questa sfilata che le è piaciuta moltissimo.

E nonostante per la serata la Balivo avesse scelto un abito davvero unico, qualcuno ha trovato il difettuccio e glielo ha fatto notare sui social. Non a tutti infatti è piaciuto il dettaglio sul seno. Il vestito, molto trasparente e scollato sul davanti infatti, metteva in evidenza delle coppe. Ma la Balivo ha risposto come sempre con grande ironia a chi la criticava! Tantissimi i complimenti ma anche i commenti un po’ velenosi di chi ha fatto notare che la conduttrice sembrava leggermente stanca con le sue borse sotto gli occhi. Si sa, si va sempre a cercare il piccolo difetto in questi casi!

CATERINA BALIVO CHE SCHIANTO ALLA SFILATA DI GIAMBATTISTA VALLI PER H&M

«La mia donna è una viaggiatrice. È cresciuta a Roma e poi è andata a vivere a Los Angeles o Casablanca o Berlino e poi è tornata a Roma e ha portato le sue amiche a trascorrere qui un weekend e a divertirsi per passare un momento felice insieme», ha raccontato lo stilista, che ha voluto rivolgersi a un pubblico vasto di consumatori. E a quanto pare alla Balivo, lo stile scelto da Giambattista Valli è piaciuto tantissimo tanto che ha postato diverse immagini della serata sui social per condividere tutto con le persone che la seguono sempre sui social.

Caterina Balivo perfetta alla sfilata di Giambattista Valli per H&M (FOTO) ultima modifica: da