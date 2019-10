Meghan Markle bellissima con la gonna di pelle, chic e di nuovo in gran forma (Foto)

Forse Meghan Markle con l’intervista e le sue dichiarazioni rilasciate nel famoso documentario si è liberata di un peso che la opprimeva e il risultato sembra essere la sua serenità (foto). E’ infatti bellissima la moglie del principe Harry con il suo outfit che ricorda vari look prima del parto. Gonna di pelle con maglioncino infilato dentro, a testimonianza che la linea di un tempo è tornata insieme al sorriso rilassato. Tra i due adesso dicono che sia Harry il più teso; le sue dichiarazioni sembra abbiano colpito la famiglia reale, in particolare il fratello William e la regina Elisabetta. Con le sue parole Harry ha acceso ancora di più interesse e attenzioni di chi si occupa di gossip, adesso tocca a Meghan sorreggerlo ancora. Harry è sempre dalla parte di sua moglie e la Markle fa lo stesso, tutto giusto, così eccoli riapparire di nuovo insieme anche il principe non era atteso.

HARRY E MEAGHAN MARKLE DI NUOVO INSIEME AL CATELLO DI WINDOSR

Doveva esserci solo la duchessa del Sussex ma all’evento organizzato per parlare della parità di genere è arrivato anche il duca; ha accompagnato sua moglie in auto elettrica e sono arrivati insieme all’appuntamento. L’ex attrice americana ha scelto dal suo guardaroba un outfit che ricorda molto quello scelto da Letizia Ortiz in questi giorni: un maglioncino dalla profonda scollatura, la stessa gonna di pelle bordeaux scelta dalla regina di Spagna e il tutto anche per lei molto sobrio e chic per mettere in evidenza la sua ritrovata forma fisica.





Radiosa sorridente la Markle ha scherzato sulla presenza del principe dicendo che la parità e l’inclusione è una cosa per cui si batte da molto tempo e per questo era giusto permettere anche ad Harry di partecipare. Le risate però dicono che non siano bastate per allontanare del tutto la tensione dal volto del duca del Sussex.