Nessuno ha regalato Buonissimo ad Antonella Clerici? Silenzio sul nuovo libro La prova del cuoco (Foto)

Abbiamo atteso un po’ di giorni dall’uscita del libro di ricette Buonissimo scritto da Elisa Isoardi, Natale Giunta e Alessandra Spisni, al momento non c’è nessun post di Antonella Clerici che inviti all’acquisto (foto). In realtà non ci aspettavamo davvero uno scambio di battute tra le due conduttrici, è evidente che tra loro due non ci sia un feeling speciale ma sarebbe stato davvero carino. Elisa Isoardi a La prova del cuoco evita con cura di parlare di Antonella che a sua volta non può certo risponderle. Nemmeno un saluto, un grazie per l’eredità che le ha lasciato, Elisa dovrebbe invece pensare che questo farebbe molto piacere al pubblico che continua a essere molto affezionato alla storica padrona di casa. Tornando ai libri sul profilo social della Clerici, spesso la vediamo impegnata nelle varie letture, che sia un romanzo, una biografia o un libro di ricette; alcuni acquistati e altri di certo ricevuti in dono. Hiro Shoda per esempio di recente le ha inviato il suo nuovo libro di cucina giapponese, un gesto molto carino, apprezzato dalla conduttrice ma anche dai suoi follower. Marco Bianchi nel suo “Il gusto della felicità” le ha dedicato un capitolo. Forse ci è sfuggito qualche post ma Buonissimo con le sue ricette non l’abbiamo visto tra le foto di Antonella.

PENSIERI SENZA PAROLE SCRIVE ANTONELLA CLERICI SALUTANDO DALLA SUA CASA NEL BOSCO

Pochi minuti fa un nuovo post della Clerici, augura a tutti un buon fine settimana e ha scelto una splendida foto. Nella sua vita adesso c’è tanta serenità, si sta godendo il risultato della sua scelta, non senza qualche amarezza ma tutto si supera.

Il 15 ottobre è uscito il libro Buonissimo, magari prima o poi arriverà anche a casa di Antonella Clerici con una bella dedica a cui lei di certo risponderebbe con un bel post, o forse è già accaduto?