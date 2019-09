Antonella Clerici legge il libro di Marco Bianchi, c’è anche un capitolo dedicato a lei (Foto)

Il gusto della felicità è il nuovo libro di Marco Bianchi e Antonella Clerici fiera e felice su Instagram mostra la copertina e il capitolo che la riguarda (foto). La conduttrice sta leggendo l’ultimo libro di Marco Bianchi, 50 ricette ma non sono solo piatti, c’è dentro tanto altro. Lo “chef scienziato” dopo un lungo percorso di vita e di esperienze, di crescita personale, di formazione e di riflessione è oggi e per tutti l’esperto di prevenzione del cancro che abbiamo conosciuto anche grazie ad Antonella Clerici. Nel suo libro in edicola da poche settimane non poteva mancare il racconto del primo incontro tra loro due, come Marco è arrivato a La prova del cuoco, i suoi dubbi e cosa ha pensato quando ha visto la Clerici la prima volta. Ovviamente le 50 ricette di Marco Bianchi sono facili e gustose, aiutano il nostro organismo tra benessere fisico ed emotivo, ciò che è essenziale per stare bene, in salute.

IL CAPITOLO DEL LIBRO DI MARCO BIANCHI DEDICATO AD ANTONELLA CLERICI

Suggerimenti e “pillole di scienza” ma come detto nel libro Il gusto della felicità c’è un capitolo dedicato ad Antonella e il titolo è proprio il suo nome. Marco ha raccontato della chiamata che gli arrivò dalla redazione de La prova del cuoco, un primo invito rifiutato perché gli sembrava che le ricette del programma fossero troppo diverse dalle sue. Un secondo invito e gli dissero che Antonella Clerici ci teneva molto a conoscerlo e che voleva nel suo programma una rubrica di cucina sana.





Bianchi racconta che nell’incontro con lei rimase senza fiato: “Era il sole… il centro luminoso e abbagliante intorno a cui ruotava chiunque…”. La conduttrice gli lasciò campo libero, voleva “ricette sane e goduriose” e non l’ha mai delusa. La prima ricetta fu il pasticciotto di pasta al forno, il primo di tantissimi successi in cucina a La prova del cuoco.