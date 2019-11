Kate Middleton perfetta con cerchietto di tendenza e abito blu notte al Festival of Remembrance (FOTO)

Occhi puntati sulle due duchesse al Festival of Remembrance con la cerimonia che si è tenuta ieri, 9 novembre 2019. Meghan Markle è apparsa così raggiante da fare pensare di essere in dolce attesa, per alcuni suoi atteggiamenti mentre Kate Middleton, ancora una volta, ha brillato per le sue impeccabili scelte di look. L’outfit scelto per l’occasione era semplice ed elegante, come nel suo stile e all’ultima moda. La moglie di William infatti ha indossato, per completare il suo look anche un cerchietto trendy perfetto per i suoi lunghi capelli, lasciati mossi per l’occasione.

KATE MIDDLETON ANCORA UNA VOLTA PERFETTA: ECCO LE ULTIME SCELTE DI LOOK

I sudditi di sua maestà non hanno dubbi: Kate è un incanto e anche ieri lo ha dimostrato. Purtroppo però le attenzioni in questa occasione non erano solo per le scelte di abito e accessori ma anche per il rapporto tra lei, Meghan ed Harry. I fotografi hanno cercato di capire che genere di rapporto ci sia al momento tra le due coppie. Ma è sembrato a tutti evidente che nel corso della serata, William ed Harry si siano ignorati e lo stesso abbiano fatto le loro rispettivi mogli.

Ma torniamo alle scelte di look di Kate.Guardiamo la gallery

Che ne pensate del vestito che la duchessa di Cambridge ha sfoggiato per l’occasione? Mentre per il vestito non si è compreso bene il marchio, sembra che il cerchietto indossato da Kate sia di Zara. Un accessorio che costa circa 22 sterline per un look reale davvero perfetto! E un look che anche le ragazze inglesi possono copiare, visto che, almeno questo accessorio, sembra essere alla portata di tutte!

Non potevano mancare i tre papaveri rossi, la spilla che rappresenta proprio tutte le persone che hanno sacrificato la loro vita in Guerra servendo la patria. Kate forse ne indossa tre per ricordare tre suoi cari parenti morti durante le guerre.

Kate Middleton perfetta con cerchietto di tendenza e abito blu notte al Festival of Remembrance (FOTO) ultima modifica: da