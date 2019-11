Selvaggia Lucarelli a casa di Antonella Clerici e stasera la conduttrice sarà accanto a Carlo Conti (Foto)

Che ci fanno Antonella Clerici e Selvaggia Lucarelli insieme? Che sia questo un altro indizio del ritorno reale in Rai di Antonella? Intanto, stasera la conduttrice sarà accanto a Carlo Conti nel programma Tali e Quali. Una puntata speciale in prime time dopo la finale del torneo di Tale e Quale Show e il padrone di casa oltre ai concorrenti non famosi e la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ha voluto anche tre giudici speciali, Antonella Clerici, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Stasera senza dubbio sarà una gran serata da seguire ma intanto su Instagram c’è lo scatto che immortala le due amiche ad Arquata Scrivia tra le mucche. “Noi tra le mucche… non sono ammesse battute” scrive nella didascalia la Clerici mostrando la foto con le due amiche. Selvaggia ed Antonella sono amiche, questa è una piacevole novità e chissà se lo sono già da tempo o dopo che la seconda ha letto il libro della prima Falso in bilancia. Magari si sono ritrovate alla perfezione nei vari capitoli e chissà che questo non possa portarle a un programma insieme.

ANTONELLA CLERICI E SELVAGGIA LUCARELLI: BOLLE QUALCOSA IN PENTOLA?

E’ davvero solo un’ipotesi che la Lucarelli e la Clerici possano lavorare insieme in tv ma si legge tra gli hashtag anche #pranzodinatale, cosa significa? Troppo presto per anticipare il Natale o forse no.

I fan dell’ex padrona di casa de La prova del cuoco intanto continuano a sperare che lei torni al suo posto nella prossima edizione. Sono speranze che nessuno ha spento, anche Antonella Clerici è rimasta in silenzio nonostante girino voci insistenti di un suo ritorno all’amato cooking show. E se con Antonella nel prossimo mezzogiorno di Rai 1 ci fosse anche la Lucarelli? Sarebbe un’innovazione perfetta in cucina! Nell’attesa appuntamento a questa sera.