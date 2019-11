Tali e Quali arriva su Rai 1: in prima serata imitatori non professionisti si sfidano

Dopo il successo di Tale e quale Show e dopo il successo del torneo di Tale e quale, Carlo Conti torna ancora nella prima serata di Rai 1 con una puntata speciale del suo programma. Questa volta i protagonisti non saranno i vip ma la gente comune. Da settembre infatti, si raccolgono i provini di imitatori non professionisti che sperano di poter approdare in prime time su Rai 1. Un po’ corrida un po’ Tale e quale, questa sera quindi si assisterà alle esibizioni ritenute sicuramente degne di nota.

Scopriamo quindi le anticipazioni per la puntata di Tali e Quali, questo il titolo della puntata speciale, in onda oggi su Rai 1.

Per la puntata di Tali e quali in onda oggi, ritroveremo l’amatissima giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, arricchita per l’occasione da tre giudici di primissimo piano Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada; il vincitore porterà a casa la targa e il titolo di campione di “Tali e Quali – Campione 2019”.

A TALI E QUALI SHOW LE ESIBIZIONI DEL 22 NOVEMBRE 2019: ECCO COSA VEDREMO

Scopriamo che cosa ci aspetta stasera: il pittore Adona’ Mamo, nato a Siracusa, che farà rivivere il mito di Maria Callas; l’aiuto cuoco Alberto Pastorelli, nato a Venezia, nei panni di Riccardo Cocciante; lavora nel ristorante di famiglia anche Armando Cesarano, nato a Gragnano (Na), che imiterà Renato Zero; il militare Claudio Sacco, di Civitavecchia, se la vedrà con Marco Masini; lavora a Peschiera del Garda il barbiere Cristian Pighi, sarà Francesco Renga; in cerca di occupazione il barese Fabio Cacace, che si immergerà nel sound dei Bee Gees; l’ex calciatore di serie A e oggi collaboratore di un’azienda familiare Leonardo Blanchard, sarà Giuliano Sangiorgi; Letizia Olivieri, mamma a tempo pieno a Marina di Cerveteri, sarà Amy Winehouse; Rita Palange, ristoratrice a Firenze, sarà Gianna Nannini; la studentessa Stella Grillo, nata a Rieti, si trasformerà in Barbra Streisand; la commessa in una pasticceria livornese Valentina Caturelli si scatenerà con Alexia; in cerca di occupazione anche Veronica Perseo, nata a Cagliari, che vestirà i panni di Lady Gaga.

Appuntamento come sempre alle 21,20, si spera, su Rai 1!