Cristian Imparato nella guerra tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia: “picchi tua figlia per i vestiti, schifosa”

Vi abbiamo parlato in questi due ultimi giorni di una brutta vicenda che vede protagoniste Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia. La ragazza ha deciso di scagliarsi conto sua madre raccontando quello che a suo dire sarebbe la verità su quello che è il rapporto tra di loro. A supporto della sua versione dei fatti Gaia ha pubblicato delle prove, che dimostrerebbero anche delle botte date da Guendalina a sua figlia. Nelle ultime ore tra l’altro anche il padre di Gaia, ex della Tavassi, si è schierato dalla parte di sua figlia facendo capire che non sta raccontando bugie. Per il momento la Tavassi che non si trova in Italia, ha deciso di commentare in modo pacato la questione, almeno sui suoi profili social, parlando di una ribellione adolescenziale e sostenendo che sua figlia stia raccontando solo bugie.

Ma dalla parte dalla ragazzina si schierano molte persone. Tra queste anche Cristian Imparato che, riprendendo alcune delle storie postate sui social da Gaia ( la figlia di Guendalina ha parlato anche di botte date per dei vestiti, di polizia arrivata in casa per difenderla) si è scagliato contro la Tavassi.

CRISTIAN IMPARATO SI SCAGLIA CONTRO GUENDALINA TAVASSI: SCHIFOSA

“Ha picchiato la figlia per dei vestiti, schifosa” ha scritto nelle sue storie di Instagram Cristian Imparato.

E ancora:

“Ragazzi capite? Sono schifato. Io non ammetto la violenza sui figli. Ma soprattutto per delle cavolate. Parliamo di una donna che pensa solo a se stessa e fa schifo. Lei è una grande vipera. Ma scherziamo? Che schifo! Menomale che tua figlia ti ha smer**to. Una bambina per dire tutte queste cose chissà da quanti anni sopporta. Ma fai schifo poveraccia che c’hai 4 follower comprati”

Queste le parole di Cristian Imparato sui social e immaginiamo che nelle prossime ore questa guerra potrebbe spostarsi dai social ai canali televisivi. Speriamo al contrario che la cosa si risolva nelle mura di casa e che Gaia possa trovare la giusta serenità che merita.