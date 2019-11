E’ guerra tra Guendalina Tavassi e sua figlia: la ragazza stanca sui social mostra messaggi, offese e si difende

Guendalina Tavassi è alle Canarie e per il momento ha scelto di non dire nulla in merito a tutto quello che sta succedendo in Italia dove sua figlia Gaia, ha scatenato con i suoi post sui social, un vero caos. La figlia avuta da Guenda e Remo Nicolini, ha pubblicato diversi post in queste ore dicendo che la vita reale è molto diversa da quella che si vede e che viene mostrata sui social ed è giusto che tutti sappiamo che la Tavassi con lei non si comporta come una madre dovrebbe fare. Gaia ha ribadito nelle sue ultime stories sui social di voler bene a sua madre ma di essere stanca di tutto quello che succede. Non lo fa per business, non lo fa per visibilità come qualcuno le ha scritto in privato: vuole solo che tutti sappiano che genere di rapporto c’è tra lei e Guendalina. La figlia dell’ex concorrente del GF ha anche pubblicato delle chat telefoniche che, per motivi di privacy non vi mostreremo, nelle quali sua madre la insulterebbe con parole molto pesanti dandole della “ladra” e molto altro. Gaia si è detta stanca di tutto quello che è successo nella sua vita ed è per questo che adesso vuole raccontare tutto. Ha chiesto anche a chi la segue di avere pazienza perchè pian pian dirà la sua. Guendalina, come detto in precedenza, per il momento non ha risposto in modo diretto facendo però ben capire che quelle di sua figlia non sono parole sincere. Vedremo se nelle prossime ore, dopo questo nuovo attacco di Gaia, deciderà di dire qualcosa, visto che sua figlia è arrivata a mostrare chat telefoniche.

Ecco come è iniziata la guerra social

L’ATTACCO DI GAIA VERSO GUENDALINA TAVASSI: E’ GUERRA SUI SOCIAL

“E’ facile fare la madre perfetta su Instagram la vita reale è diversa” ha scritto Gaia nei suoi post. La figlia di Guendalina lamenta di avere un trattamento diverso rispetto ai due figli che l’opinionista di Pomeriggio 5 ha avuto con Umberto, suo attuale marito.

Nelle storie tra l’altro ce n’è una molto particolare nella quale Gaia lascia intendere qualcosa di delicato di cui però non parliamo ricordando sempre che la ragazza è ancora minorenne ed è giusto, nel rispetto suo e di sua madre, che queste cose forse, si affrontino in altre sedi.

Stando alle parole di Gaia sua madre l’avrebbe anche bloccata sui social senza darle modo di parlare. Inoltre ci sarebbero anche delle amiche della Tavassi pronte a raccontare la verità schierandosi dalla parte della ragazza.

