Gaia la figlia di Guendalina Tavassi rivolge accuse pesanti a sua madre che intanto è a Tenerife (Foto)

Sulla scia della figlia di Heather Parisi anche la figlia di Guendalina Tavassi rivolge pesanti accuse nei confronti di sua madre (Foto). Gaia parla di finzioni ma desso desidera che tutta la verità venga a galla. Su Instagram le parole della primogenita dell’ex gieffina ci fanno rabbrividire: possibile che sia vero ciò che racconta? Chi seguiva il Grande Fratello ricorderà l’amore che legava Guenda alla sua prima figlia mentre il rapporto con il suo ex, Remo, diventava sempre più difficile. Oggi Gaia Nicolini ha 17 anni e con la durezza che spesso sanno usare gli adolescenti ha attaccato sua madre che intanto è in vacanza a Tenerife con suo marito, Umberto D’Aponte, e con i loro due figli Salvatore e Chloe. Sarà stata la vacanza a cui non ha partecipato a far scattare la giovanissima Gaia?

L’ATTACCO SU INSTAGRAM DI GAIA NICOLINI CONTRO SUA MADRE GUENDALINA TAVASSI

Con delle Stories pubblicate sul suo profilo social la giovanissima figlia di Remo e Guendalina ha parlato di apparenza che inganna. “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?” una frase che dice molto ed è una domanda che ha rivolto anche a Barbara D’Urso taggandola. Questo è solo l’inizio; riportiamo le parole esatte di Gaia: “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”. L’attacco si fa poi più forte: “Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”.





Sono parole che ci lasciano davvero interdetti, abbiamo sempre visto la Tavassi felice, serena con la sua famiglia, ci chiediamo cosa sia accaduto e soprattutto adesso come madre e figlia risolveranno i loro problemi. Di certo non finirà tutto nel silenzio, anche perché sembra che se Guendalina Tavassi non sia per lei una madre molto presente, al contrario Remo è un padre che c’è sempre stato.