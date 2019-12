Sonia Bruganelli un errore su Instagram ma non lo cancella, proseguono insulti assurdi (Foto)

Prima di andare a letto ieri sera Sonia Bruganelli ha pubblicato un suo bellissimo primo piano su Instagram aggiungendo una frase di una canzone di Tiziano Ferro ma commettendo un errore (foto). Un apostrofo che non ci voleva salta subito all’occhio e inevitabilmente iniziano i commenti, le offese, anche pesanti. Il dubbio che la moglie di Paolo Bonolis abbia aggiunto consapevole quell’apostrofo è forte, lei adora provocare o magari è davvero un errore di distrazione che però non ha ancora eliminato, e anche questo potrebbe essere voluto. Non stiamo certo a discutere di un errore o meno di ortografia, una vera banalità rispetto all’orrore che invece si legge in alcuni commenti che i soliti leoni da tastiera, gli odiatori, sono capaci di rivolgerle. Non c’è fine al peggio ma per fortuna sono molto più numerosi i follower che notano la sua bellezza che non ha bisogno di perfezione a tutti i costi, che notano la frase senza sputare cattiverie ma magari riascoltando la canzone di Tiziano.

GLI ODIATORI CONTRO SONIA BRUGANELLI, COMMENTI CHE NON VORREMMO MAI LEGGERE

E’ sempre la solita storia ma va ripetuta ogni volta perché non tutti sono come Sonia Bruganelli, forti al punto da non provare il minimo dolore su certe frasi. In tanti la difendono, lei non ha ancora risposto; altri in modo molto carino le chiedono di correggere l’errore. Quando poi leggendo i commenti ce n’è uno che parla dei suoi figli in modo vergognoso, ci sembra sempre più assurdo che chiunque abbia il diritto di scrivere ciò che vuole sui social.





Continua la lotta contro gli odiatori, come ad esempio Francesca Barra continua a ripetere ogni volta che può. Bisogna fermarli, c’è bisogno di identificarle queste persone, le offese dietro una tastiera sono imperdonabili; gli errori di ortografia se reali possono invece anche far sorridere.





Sonia Bruganelli un errore su Instagram ma non lo cancella, proseguono insulti assurdi (Foto) ultima modifica: da