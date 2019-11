Francesca Barra a Vieni da me, nella sua allegra famiglia allargata i quattro figli sono diventati fratelli (Foto)

E’ bellissima e vera fino in fondo Francesca Barra che a Vieni da me tira fuori tutte le emozioni di donna, madre e moglie, una leonessa che però non si è ancora rialzata del tutto (foto). Francesca Barra e Claudio Santamaria continuano a lottare per tutto quel fango che hanno gettato su di lei, sulla loro famiglia. Ha visto suo figlio piangere e non per il divorzio dei genitori ma per le cattiverie che venivano scritte sui social. I suoi compagni gli chiedevano se la sorellina fosse figlia di suo padre o di Claudio, perché così funziona, le cattiverie fanno il giro del mondo e vanno fermate. Suo figlio la difendeva ma ha scoperto tutto solo guardando il suo cellulare. Non perdonerà mai chi lo ha fatto piangere, non augura a nessuna madre di vedere quella sofferenza. La famiglia di Francesca e Claudia è allargata; lei ha tre figli, lui una figlia e sono tutti fratelli. Racconta che è come un tetris, quindi va tutto incastrato bene ma spiega che i bambini sono stati condotti per mano per raggiungere tutta la felicità e l’allegria di cui oggi possono godere: sono 4 fratelli. “Sono la mia forza, la mia energia, per questo quando qualcuno ha provato a sporcare questo equilibrio li ho difesi con tutta me stessa”. Sui social auguravano ai bambini di bruciare vivi, hanno scritto cose orribili.

FRANCESCA BARRA CHIAMA LE SUE FIGLIE CENERENTOLA E BIANCANEVE

“Una donna madre di tre figli non può avere una seconda possibilità, non è concesso a auna donna di innamorarsi” La Barra spiega che lei con Claudio ha un amore popolare, perché anche suo marito ha un altro amore ma contro di lui non c’è stata nessuna cattiveria. “Chiedetevi perché lui non ce l’ha con me?” sottolinea la giornalista spiegando che con suo marito ha un ottimo rapporto, che i suoi figli hanno un padre sempre presente. “La felicità altrui secondo me contagia ma augurare ai miei figli di essere bruciati vivi è una cosa che dobbiamo combattere insieme”.





E accanto a lei c’è stato subito Santamaria: “Non mi tapperete la bocca, non mi devo vergognare. Claudio si è esposto, era sul set stava girando E’ arrivata la felicità e ha fatto il video in macchina. Mi ha detto basta ora parlo io. Lui tratta i miei figli come fossero figli suoi ed è diventata una battaglia di due persone che si amano”.