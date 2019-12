Giulia De Lellis i ritocchini mostrano il prima e dopo, oggi è di certo più bella (Foto)

Ormai sono pochissime le vip che non ricorrono ai ritocchini e tante quelle che non hanno più problemi ad ammetterli, tra queste ultime c’è Giulia De Lellis, anche se qualche dubbio resta (foto). E’ proprio dopo una sua foto pubblicata ieri sul suo profilo social che è iniziata la caccia al ritocco non confessato. Per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi la bella influencer ha mostrato un breve video di quando sconosciuta era tra le corteggiatrici di Uomini e Donne. E’ passato un po’ di tempo da quella puntata, Giulia De Lellis è cresciuta, ovviamente il suo viso è cambiato ma se non a tutte tocca la fortuna di diventare ancora più belle lei ha dato una mano alla natura. Era la stagione 2015/2016 e appariva col volto più paffutello ma non è tutto. Le labbra le aveva già sistemate, convinta di averle troppo sottili, poi è arrivato il seguito.

GIULIA DE LELLIS E I SUOI RITOCCHINI PERFETTI

Non c’è niente di male nel ricorrere agli aiutini nel campo estetico, che sia un filler o un’operazione chirurgica tutti possono sentirsi meglio ma bisogna fare attenzione. Non solo non si deve esagerare e bisogna sapere quando è il momento di fermarsi, ma bisogna affidarsi anche a professionisti che migliorano l’aspetto, che non fanno danni. Per la De Lellis il risultato è perfetto, è riuscita a rimanere con la sua bellezza acqua e sapone nonostante la trasformazione. Era bella e oggi lo è ancora di più. Ogni 8 mesi fa una punturina per le labbra, senza esagerare, le aveva troppo sottili e le desidera più carnose.





Ha anche ingrandito il suo seno ma la mastoplastica additiva non ha rovinato l’armonia del suo corpo, anche qui niente eccessi. I filler li usano tutti, quelli non si considerano nemmeno più ritocchi, ma il naso? Non ha mai detto niente sul suo profilo ma dalle foto sembra che ci sia una differenza. Magari niente intervento ma il rinofiller fa miracoli. Per il resto si tiene in forma e poi è cresciuta quindi il suo volto anche per questo è più ingentilito. C’è altro? L’importante è non esagerare!





