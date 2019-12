Mariana Aresta de Il Collegio cacciata di casa: il padre l’avrebbe scacciata perchè lesbica

E’ stata tra i protagonisti della quarta edizione de Il Collegio, Mariana Aresta, si sfoga sui social denunciando una situazione davvero difficile. La ragazza infatti, che lo ricordiamo è ancora minorenne, ha deciso di sfogarsi sui social per raccontare quello che le sta succedendo. Mariana è fidanzata da circa sei mesi con una ragazza, una relazione che però alcuni dei suoi familiari non avrebbero gradito. La ragazza ieri sera su Instagram aveva spiegato che non stava passando un periodo semplice ma poche ore fa ha aggiunto anche altri dettagli. Pare infatti che la ragazza sia stata cacciata di casa da suo padre che non accetta la sua relazione omosessuale.

MARIANA ARESTA IN LACRIME SUI SOCIAL: CACCIATA DI CASA PERCHE’ LESBICA

Nelle sue prime storie pubblicate sui social, Mariana rivela che qualcuno nella sua famiglia le ha chiesto di eliminare una foto che ha deciso di pubblicare su Instagram che la ritrae in compagnia della sua fidanzata. Poi aveva continuato dicendo che non vedeva l’ora di poter avere una sua casa dove andare a vivere perchè stanca di stare al fianco di persone che non la capiscono e che non accettano quello che lei è.

Mariana poi questa mattina ha postato altre foto, la vediamo in lacrime mentre racconta quello che le è successo. Dice che le avrebbero detto di andare via in quanto “non è normale”. E spiega che vorrebbe tanto avere una famiglia, delle persone che sono dalla sua parte ma non le succede.

Mariana ha poi anche aggiunto che l’unica persona che le sta vicina è sua madre tanto che anche lei è stata “cacciata” di casa. Mette questa parola tre virgolette, difficile comprendere il motivo. Di certo la ragazza vive una situazione di disagio ed è assurdo che nel 2019 ancora un genitore possa non accettare un amore, un sentimento, anche se con una persona dello stesso sesso.

Poi saluta tutti e ringrazia le persone che le sono state vicine in questo momento. Adesso passerà del tempo con la sua fidanzata e spera di poter trovare pace e serenità.