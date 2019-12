Alessia Marcuzzi, Natale a Dubai con la famiglia allargata (Foto)

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi trascorre le vacanze di Natale con un bel viaggio organizzato con parte della sua famiglia allargata e se un anno è scappata alle Maldive con Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol, questo Natale ha preso l’aereo per Dubai con gli Inzaghi. Tutto per amore dei suoi due figli ma alla conduttrice de L’Isola dei famosi tutto questo riesce benissimo. Questo Natale alle Dubai è con il papà di suo figlio Tommaso, Simone Inzaghi. Alessia è legatissima alla moglie dell’ex calciatore, Gaia Lucariello. Per loto tutti insieme un viaggio bellissimo al caldo, a Dubai. Con la Marcuzzi ci sono non solo Tommaso e la piccola Mia ma anche il marito, Paolo Calabresi Marconi, e anche alcune amiche. Un bel gruppo per festeggiare il periodo più bello dell’anno. Non si sa come lei riesce a tenere la famiglia allargata così unita ma ci riesce da sempre benissimo.

ALESSIA MARCUZZI AMICA DELLE MOGLI DEI SUOI EX COMPAGNI

Dopo il successo di Temptation Island Vip adesso Alessia è conduttrice con Nicola Savino de Le Iene ma a Natale tutto si ferma, è vacanza per tutti e lei con il suo bellissimo gruppo ha scelto una delle mete più gettonate degli ultimi anni, Dubai.





Feste al caldo e sotto il sole ma alla Marcuzzi ciò che interessa di più è stare insieme alla sua famiglia, i suoi figli, suo marito. Per Tommaso e Mia desidera che il legame con Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi non si spezzi mai, che quando è possibile le feste siano da trascorrere insieme, tutti insieme. Questa volta è toccato al primogenito avere sia mamma che papà a Natale mentre Francesco Facchinetti e Wilma sembrano non avere trovato il tempo e il modo giusto per il pranzo di Natale.





