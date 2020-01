Antonella Clerici ed Evelina Flachi insieme a Milano, le amiche si ritrovano sempre (Foto)

Non si ferma mai Antonella Clerici, sembra che sia più impegnata adesso che non è più la conduttrice de La prova del cuoco e non va in onda tutti i giorni che prima (foto). Sempre in giro tra un appuntamento e l’altro e appena può incontra i suoi amici, questa volta Evelina Flachi, ancora una volta lei. Le amicizie vere non terminano solo perché non ci si incontra più ogni settimana. Con la nutrizionista che continuiamo a seguire in altri programmi l’intesa è tra due donne all’apparenza così diverse ma forse non lo sono poi così tanto. Antonella Clerici in queste ore è a Milano, ancora una volta per lavoro e poi è nel suo adorato albergo di cui mostra qualche immagine. Tanto da fare ma sempre attenta alle persone a lei care e tra loro c’è di certo Evelina Flachi. Non è la prima volta che le vediamo insieme sui social ma forse era passato un bel po’ di tempo dal loro ultimo incontro.

EVELINA FLACHI AVRA’ DATO QUALCHE CONSIGLIO AD ANTONELLA CLERICI PER LA DIETA?

Immaginiamo di sì, che la famosa nutrizionista abbia dato alla Clerici qualche suo prezioso consiglio per arrivare al festival di Sanremo in gran forma. La conduttrice è apparsa già dimagrita nel suo brevissimo viaggio a Parigi, proprio per scegliere gli abiti da indossare a Sanremo. Ricordate però i centrifugati che la Flachi le faceva sempre bere a La prova del cuoco? Magari le avrà suggerito nuovi ingredienti da frullare.





Chissà invece quante cose avranno da raccontarsi. Sarebbe bello rivederle di nuovo insieme in un bel programma, magari di cucina ma uno nuovo, come i vecchi tempi ma con tante novità. “Ritrovarsi sempre” scrive Antonella Clerici sulla foto a cui aggiunge l’hashtag prezioso “amiche”, poi due bei sorrisi e le confidenze tra amiche, quelle vere.