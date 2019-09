Antonella Clerici e Vittorio Garrone festeggiano il compleanno di Evelina Flachi (Foto)

Un’amicizia ormai storica quella che lega Antonella Clerici ed Evelina Falchi, la specialista in scienza dell’alimentazione che abbiamo conosciuto soprattutto grazie a La prova del cuoco (foto). Antonella e Vittorio Garrone non potevano quindi mancare alla festa di compleanno della Flachi e con loro anche altri volti noti, noti anche in cucina, proprio come Filippo La Mantia. Genera grande energia anche solo vederli tutti insieme ed è facile immaginare che successo potrebbe essere un programma televisivo con questi nomi così amati, così in alto. “Auguri per i tuoi splendidi anta e grazie per la tua amicizia” ha scritto Antonella Clerici nella didascalia accanto alla foto con tutte le amiche della dottoressa Flachi intorno alla torta. Chissà se sarà light la torta di compleanno voluta da Evelina! Erano seguitissime le sue ricette light e golose su Rai 1, i suoi consigli sul cosa mangiare e cosa evitare, i centrifugati, le vitamine e così via. Come dimenticare i dolci rimproveri quando la Clerici esagerava in trasmissione con gli assaggi o raccontava cosa aveva mangiato nel fine settimana.

EVELINA FALCHI IN GRAN FORMA A 70 ANNI

Antonella Clerici ed Evelina Flachi insieme in Normandia

E’ un vero spettacolo la Flachi, 70 anni e non li dimostra davvero. Felicissima Antonella di averla tra le sue amiche più care; più volte le abbiamo viste insieme, anche in vacanza. In un altro scatto con la Clerici e la Flachi ci sono anche Vittorio Garrone e Filippo La Mantia, un gruppo fortissimo.

Evelina Flachi prende le misure ad Antonella Clerici, c’è da mettersi a dieta





Chissà se un giorno il pubblico verrà accontentato e potremo rivedere qualcosa che richiami in tv i vecchi protagonisti de La prova del cuoco ma in un programma diverso. Magari Antonella Clerici ci sta già lavorando con un progetto nuovo che potrebbe partire dopo l’addio a giugno alla Rai. Intanto, auguri alla splendida Evelina Flachi!