Antonella Clerici fa colazione e poi spesa e lavoro, la sua giornata è perfetta (Foto)

Impegnata nel ruolo di testimonial dei supermercati MD Antonella Clerici è di nuovo a Milano e ancora una volta in uno dei suoi alberghi preferiti (foto). Quando si alloggia in un hotel un po’ per tutti è la colazione il momento più bello della giornata e infatti la conduttrice sui social mostra quel suo momento a cui non potrebbe rinunciare. “Adoro la colazione” scrive, aggiunge la sua canzone del giorno e poi arrivano le immagini. Non possono mancare il pane, le marmellate, le brioches, la frutta fresca e i quotidiani da leggere. Colazione in camera per Antonella Clerici che dà il via così alla sua bellissima giornata di lavoro. “Divertirsi lavorando” commenta nella didascalia della foto scelta poche ore fa. Radiosa, come fanno notare i suoi follower, si aggira tra i vari reparti del supermercato. E’ lì per lavoro ma sembra davvero stia facendo la spesa mentre incontra e saluta gli altri suggerendo magari qualche offerta della settimana.

ANTONELLA CLERICI IN ATTESA DI SANREMO NON SI RIPOSA

Tra una prova e l’altra per il festival di Sanremo 2020 Antonella Clerici ha vari impegni tra vita privata e lavoro ma il suo sorriso è sempre presente, a parte questo fine settimana. Stufa di leggere e ascoltare chiacchiere e critiche su Sanremo e Amadeus ha scritto chiaramente il suo pensiero, stanca di tanta arroganza e di persone che credono di sapere tutto ma in realtà vogliono solo mettersi in mostra.





Intanto oggi si è goduta la sua giornata perfetta, tanti sorrisi dalla colazione al lavoro. Qualche giorno fa per gli stessi supermercati era con Mauro Improta in cucina. Presto la vedremo sul palco dell’Ariston, ha già scelto anche i vestiti che indosserà, sarà un altro successo. Intanto, il suo pubblico non cede, vorrebbe rivederla davvero in tv con i suoi cuochi più cari.





