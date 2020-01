Antonella Clerici dà la migliore risposta sulle polemiche contro Sanremo 2020

Antonella Clerici sarà tra le protagoniste di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus, festival che dovrebbe unire e portare leggerezza, benessere, giornate piene di musica e testi da ricordare. Ne abbiamo tante di occasioni per fare polemica ma trovare a tutti i costi il negativo trascinando una frase che Amadeus ha già spiegato è stata fraintesa, aggiungere i vecchi testi di Junior Cally sempre per puntare il dito contro il possibile. Antonella è stufa di tutto questo. Conosce bene tutti i meccanismi, ovviamente tutto ciò che ruota intorno a un evento così importante. Conosce però bene anche Amadeus e chi magari desidera solo farsi notare, avere un attimo di luce e invece di rendere migliore tutto ha già la giusta sentenza. “Sapete che vi dico? Io sono stanca di tutta questa arroganza, della ricerca a tutti i costi del conflitto, del dare giudizi a prescindere tanto per farsi notare. Ho voglia di gentilezza, di serenità, di compassione. E anche, talvolta, di un po’ di silenzio”. Così sui social augura con queste frasi un felice weekend a tutti.

ANTONELLA CLERICI LA SUA DIFESA AL FESTIVAL DI SANREMO 2020 E AD AMADEUS

Continuare a sottolineare senza gettare acqua sul fuoco ma alimentando la fiamma che il festival in arrivo possa essere contro le donne è davvero pessimo. All’Ansa il conduttore del 70esimo festival di Sanremo ha già spiegato: “Mi dispiace che sia sta interpretata malevolmente la mai frase, sono stato frainteso” aggiungendo anche: “quel passo indietro si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori dai riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino”. E’ sotto gli occhi di tutti che a volte ci siano ragazze che cavalcano la popolarità del proprio compagno; scelte normali, fanno parte della vita di tutti i giorni, di molti, anche senza andare a cercare in tv. Niente di così strano, era un elogio a Francesca, niente sessismo da parte di Amadeus che ha anche confessato che lui a casa sua non conta praticamente nulla.

CLAUDIO LIPPI A LA PROVA DEL CUOCO LA BATTUTA SU AMADEUS

Ogni frase però come sempre può essere usata a favore o contro una persona. Il silenzio che si augura Antonella Clerici potrebbe evitare di causare davvero del male a qualcuno. Dalla parte della conduttrice tantissimi colleghi, da Mara Venier a Paola Perego, Federico Quaranta e tanti altri.