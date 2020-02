Mila Suarez e Antonio Zequila bacio prima del GF: la modella rivela i dettagli a Pomeriggio 5

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 12 febbraio 2020 si parla di un nuovo flirt! E sapete chi è il protagonista? Antonio Zequila…Anche dentro la casa fa parlare di lui. Sono state infatti pubblicate delle fotografie che mostrano Antonio Zequila in macchina con Mila Suarez mentre si danno un bacio…E oggi nel salotto di Pomeriggio 5 proprio l’ex fidanzata di Alex Belli racconta quello che è successo anche se a quanto pare, nessuno sembra credere alle sue parole. Il motivo? Tutti gli opinionisti credono che ci sia stato un accordo con un paparazzo…

MILA SUAREZ A POMERIGGIO 5 E IL BACIO CON ANTONIO ZEQUILA

“Sono uscita con degli amici io non lo conoscevo. Me l’hanno presentato è stato molto carino poi niente alla fine mi ha dato un bacio…Voleva provare un bacio da una marocchina…E’ stato un bacio così scherzoso...” ha detto Mila Suarez. “Mi voleva accompagnare per questo ero in macchina con lui ma non è successo nulla. Mi ha dato il bacio, il giorno dopo mi ha invitato, ci siamo sentiti al telefono. Io sono partita per Dubai ma io ero ospite a casa di una mia amica e quindi non lo potevo ospitare lui mi aveva detto che voleva venire. Mi ha regalato le rose perchè gli piacevo, sempre la stessa sera davanti al ristorante” ha raccontato Mila.

Per il momento quindi tra i due non c’è stato nulla…E quando Antonio uscirà dalla casa? “Quella sera mi diceva che gli piacevo, mi ha anche invitato nella sua casa a Roma, io ho detto che mi piacerebbe vedere le cose con calma, si mi piace come parlava” ha detto Mila. “Non so se potrei avere una storia con lui, gli ho detto che quando esce poi vedremo” ha commentato Mila.

La d’Urso chiede: “Ma fisicamente non ti piace?” e lei risponde: “Non lo so non l’ho visto nudo…”.