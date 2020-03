Clizia Incorvaia mente sull’età: Paolo Ciavarro sa quanti anni ha davvero?

Continuano le polemiche su Clizia Incarvaia dopo la squalifica al Grande Fratello Vip 4. Ieri, domenica 1 marzo, Clizia è stato ospite della puntata di Live – Non è la d’Urso ed è stata protagonista del racconto della presunta amante del suo ex, Francesco Sarcina. Non solo, la Incorvaia ha dovuto sfidare la famose cinque sfere del programma tv di Barbara d’Urso. Daniele Interrante, anche lui ospite a Live, ha tirato in ballo un argomento molto particolare e che riguarda la vera età dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Hai detto che hai 33 anni, ma ci sono persone che dicono che ne hai molti di più” ha infatti affermato Interrante.

Clizia Incorvaia mente davvero sulla sua età: ecco tutta la verità su quanti anni ha

Dopo l’affermazione di Daniele Interrante, Barbara d’Urso ha chiesto immediatamente a Clizia Incorvaia se ha detto delle bugie sulla sua età. A sorprendere è stata Eleonora Giorgi, anche lei sferata di Live, nonché mamma di Paolo Ciavarro, il nuovo fidanzato di Clizia. La Giorgi ha incoraggiato la Incorvaia a dire la sua vera età senza paura ma con fierezza. In realtà la bella ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha replicato o confessato altro. Allora da che parte sta la verità e quanti anni ha realmente Clizia Incorvaia? La fidanzata di Paolo Ciavarro ha sempre confessato di essere del 1984 e di avere, dunque 36 anni. Quello che però emerge da alcune indiscrezioni è che invece Clizia è del 1980 e avrebbe quindi 40 anni. Nonostante ciò molti portali web affermano che la Incorvaia ha 33 anni. A chi bisogna credere. Forse Paolo Ciavarro sa la vera età della sua nuova fidanzata? Se davvero Clizia avesse 40 anni, gli anni di differenza con Paolo sarebbero ben 12, il che non significa nulla ma certamente lui dovrebbe saperlo.

Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip: età a parte, pensa solo a Paolo Ciavarro

Anni a parte, quello che emerge dall’ospitata di Clizia Incorvaia a Live – Non è la d’Urso è il fatto che la donna sia davvero interessata a proseguire la relazione appena iniziata con Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip 4. Bisognerà aspettare che il figlio di Eleonora Giorgi esca dalla casa più spiata d’Italia per capire come si evolverà questa storia d’amore. Per il momento sia Clizia che Paolo sembrano davvero molto presi.

