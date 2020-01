La vera età di Clizia Incorvaia è un mistero: quanti anni ha davvero l’influencer?

Dal sito Davide Maggio viene lanciato il vero giallo televisivo della settimana! Si scherza chiaramente, ma visto che i concorrenti del Grande Fratello VIP 4 non ci danno molto di cui parlare, arrivano queste “spifferate” esterne che accendono le discussioni sui social! Ed ecco quindi il giallo: quanti anni ha Clizia Incorvaia? La bella influencer pare abbia da sempre dichiarato di essere nata nel 1984, precisamente il 10 ottobre. Stando però a quanto di legge su Davidemaggio.it, che probabilmente ha avuto certezza di questa news, la Incorvaia avrebbe qualche annetto in più. Non solo, la Incorvaia in passato avrebbe dichiarato una data di nascita diversa, per poi ricambiare nuovamente. Sulla sua biografia pubblicata sul sito del Grande Fratello VIP e sulle note biografiche che si trovano in rete, si individua l’anno di nascita nel 1984. L’ex moglie di Sarcina avrebbe quindi 36 anni. Ma non sarebbe questa la verità, come dicevamo in precedenza.

Sembrerebbe infatti che Clizia stia per compiere 40 anni. Ma è davvero possibile che la Incorvaia abbia mentito sulla sua data di nascita e sia nata non nel 1984 ma nel 1980? E quale sarebbe il motivo di questa “menzogna” sempre che sia vera la notizia pubblicata da Davide Maggio? Resta un mistero…

QUANTI ANNI HA DAVVERO CLIZIA INCORVAIA? IL GIALLO LANCIATO DA DAVIDE MAGGIO

Il giallo si infittisce perchè basta fare una ricerca in rete per trovare altre biografie. Molti siti, individuano nel 1986 l’anno di nascita di Clizia, che quindi per alcuni portali web avrebbe 34 anni e non 36. Ma qual è quindi la verità? Alfonso Signorini proverà a chiedere a Clizia di fare luce su questo “giallo” oppure se ne parlerà altrove, magari a Pomeriggio 5 dove spesso nello spazio dedicato al Grande Fratello VIP 4 c’è anche la sorella di Clizia? Chi meglio di lei potrebbe dirci quanti anni ha davvero la Incorvaia…

Resta però il grande enigma: perchè mentire sulla propria età?

La vera età di Clizia Incorvaia è un mistero: quanti anni ha davvero l’influencer? ultima modifica: da