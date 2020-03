A Live il racconto della presunta amante di Francesco Sarcina: 4 anni di relazione, Clizia “cornuta e mazziata”

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il primo marzo 2020, Clizia Incorvaia è stata tra gli ospiti del salotto di Canale 5. Ancora una volta si è parlato della fine della sua relazione con Francesco Sarcina ma anche di tutto quello che è successo negli anni del matrimonio. Barbara d’Urso annuncia che ha evitato di mandare in onda fino a questo momento le tante interviste che le presunte amanti di Sarcina hanno rilasciato ma che adesso non può più aspettare anche perchè lo hanno raccontato ai giornali.

In un video quindi si vede la presunta amante di Sarcina, una ragazza ci circa 22 anni che racconta quanto sarebbe accaduto. La ragazza spiega di aver conosciuto Sarcina durante un concerto, si sono scambiati i contatti e poi si sono sentiti. Lei aveva 17 anni e non viveva a Milano. Comprendendo però che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa si è trasferita, una volta maggiorenne a Milano dove hanno iniziato a vedersi. Da quel momento inizia una relazione clandestina. Sarcina, a detta di questa ragazza le aveva detto che con Clizia era finita, lei infatti viveva in Sicilia mentre lui stava a Milano. Non annunciavano la separazione pubblica per motivi di “gossip”. La relazione è durata 4 anni certificata, a detta della ragazza da video, foto, chat e messaggi di ogni genere. Lei pensava di essere ufficialmente la sua fidanzata: uscivano insieme mano nella mano, si baciavano pubblicamente ( i paparazzi insomma quando servono non ci sono mai).

LA PRESUNTA AMANTE DI FRANCESCO SARCINA ATTACCA CLIZIA

La ragazza spende anche delle parole per Clizia. Nessuna scusa, considerato che Sarcina era sposato e padre di una bambina, anzi. “Dov’era Clizia in 4 anni non si è mai accorta di nulla” ha detto la ragazza.

A questo punto a Clizia non resta che commentare, suo malgrado, quanto ha sentito:

“Mi dispiace cornuta e mazziata. Le donne intelligenti si innamorano di persone così. Io sono crescita con la legge dell’amore eterno. La storia? All’epoca trovai le chat che implicava al suo ex manager. C’erano tante ragazze giovani che mi mandarono dei messaggi. C’è da dire che io in realtà in questi ultimi due anni, quando scoprii le chat, iniziai un percorso duro diventando insicura e fragile, si insinuò un tarlo. C’ho messo due anni a superare questa cosa, per perdonarmi, lei era una delle tante. Le faceva sentire tutte esclusive“. Conferma quindi, come aveva del resto detto anche in altre occasioni, di aver scoperto che nel suo rapporto con il marito non c’era nulla di vero ma solo un castello di menzogne alle quali lei ha sempre creduto.