Clizia Incorvaia la sua vera età non è più un mistero: ha 40 anni ma ne dimostra 25

Nelle ultime ore si parla moltissimo della vera età di Clizia Incorvaia. A dire il vero, sul sito Davidemaggio.it giù settimane fa si era parlato del fatto che Clizia non avesse realmente l’età dichiarata pubblicamente ma che stesse per compiere 40 anni. Quasi impossibile da credere visto che ne dimostra praticamente la metà nonostante sia mamma di una bambina! Per lei il tempo si è fermato, la maternità non ha segnato il suo viso, le rughe non l’hanno raggiunta. Quale sarà il suo segreto? Solo Clizia può dirlo ma la cosa molto strana è che proprio per questo motivo, non dovrebbe nascondere la sua vera età ( tra l’altro si contraddice ogni volta le si chiede quanti anni ha visto che ormai ha perso il conto di quello che rivela negli anni). La questione comunque è diventata quasi di stato tanto che i fans, ma anche gli haters della siciliana, si sono messi a cercare prove per smascherarla o confermare le sue parole. E queste prove sono arrivate. Due cose che non lasciano dubbi, la prima è un post pubblicato sui social nel 2016, l’altra è la data della laurea di Clizia.

CLIZIA INCORVAIA HA 40 ANNI: ECCO LE PROVE CHE LO DIMOSTRANO

Nel 2016, facendo gli auguri di anniversario ai suoi genitori, scriveva questo messaggio:

Auguri a voi che mi avete insegnato l’amore eterno e che nonostante tutto, pregi, debolezze dell’essere umano …

l’AMORE VERO resiste a tutto è un fuoco che arde anche dopo 36 anni insieme!

Grazie a mamma e papà che mi avete trasmesso la magia dell’amore .Love C.P.s In questo giorno così solenne anche io come la mia Nina ero presente ( mamma era al 4 mese di gravidanza ).

Nel 2016 quindi Clizia aveva 36 anni, il che significa che ne sta per compiere, nel 2020, 40.

Inoltre Clizia di è laureata a Milano nel 2002. Se fosse nata nel 1984 all’epoca avrebbe quindi avuto 18 anni e non avrebbe potuto prendere la laurea. Se invece è nata nel 1980 come emerge dal post precedente pubblicato da lei sui social, nel 2002 aveva 22 anni e avrebbe potuto prendere la laurea .

Clizia sui social ha commentato dicendo che la vera età è quella che si sente nel cuore, è ha ragione. Ma perchè nasconderla? Dovrebbe essere felicissima di avere 40 anni e dimostrarne 25!

