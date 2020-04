Scontro social tra Elena Santarelli e Soleil Sorge, brutta accoglienza dopo la bella vacanza (Foto)

Cosa hanno in comune Elena Santarelli e Soleil Sorge (foto)? Forse niente ma nelle ultime ore si ritrovano nella stessa polemica, uno scontro social. La bella vacanza fatta da Soleil nella splendida Repubblica Dominicana non è piaciuta a molti, così come non sono piaciute le sue battutine sul tema coronavirus quando tutto era agli inizi ma già faceva paura. Ha avuto un po’ di difficoltà per rientrare in Italia ma alla fine ci è riuscita e non ha avuto da subito difficoltà a postare le sue foto ricordo della bella vacanza. Anche questo ha dato fastidio a molti, in particolare ad Alberto Dandolo che l’ha attaccata tirandosi dietro un bel po’ di persone. Abbiamo già letto la risposta dell’ex concorrente di Pechino Express che ha fatto notare al giornalista i vari errori ma per il gossip è ben più interessante il seguito. Arriviamo allo scontro social tra Elena Santarelli e Soleil.

ELENA SANTARELLI COMMENTA E SOLEIL RISPONDE

Dopo tutte le critiche ricevute l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha ricevuto un commento anche dalla Santarelli: “Mi preoccupa di più chi la segue”. Soleil avvisata con gli screenshot da qualcuno è esplosa in commenti al veleno: “Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età, ormai, perciò evito di andare oltre coi miei pensieri sulla sua persona”.

Il soggetto a cui la Sorge si riferisce ovviamente e Dandolo e tutto il resto è un regalo per Elena Santarelli: “Ma dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità. Magari se dedicasse più tempo alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi i follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità”.

A questo punto la splendida showgirl, Elena, dirà altro o lo scontro si ferma qui?