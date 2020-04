Soleil Sorge risponde alle accuse: fuga nella Repubblica Domenicana? “Errata corrige” poi attacca

Soleil Sorge è intervenuta sui social network per rispondere alle accuse di Alberto Dandolo. “Ma questa ragazzina, tal Soleil, che in queste ore dalla Repubblica Domenicana (in cui è fuggita) , noncurante del lutto e delle tragedie che la sua Patria sta vivendo, posta sul suo seguitissimo profilo questa foto in cui struscia il suo punto “G” su un tronco latino bello largo e potente, nessuno è capace di frenarla per il suo stesso bene?” aveva scritto il giornalista su Instagram. “E poi e’ ancora più irritante la frase: “Distanze social. Mi sto preparando ad affrontarle per tutta la vita”. Il tutto in questa foto scattata qualche minuto fa su una spiaggia di Santo Domingo.

Italiani scusatela, perdonate lei e i suoi 2 neuroni che amano ballare la salsa e la macarena e tra loro anziché connettersi e comunicare. Qualcuno fermi lei e i 2 ” ospiti”che ha in testa” ha poi concluso Dandolo sul social network. La risposta di Soleil è arrivata poche ore fa. Vediamo cosa ha affermato l’ex viaggiatrice di Pechino Express.

Soleil Sorge commenta Dandolo dopo le accuse: “La comunicazione è importante”

Soleil Sorge ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram proprio per rispondere alle parole del giornalista. Tutti conosciamo il carattere di Soleil e tutti ci aspettavamo una sua replica. “Nonostante io non abbia il minimo interesse a commentare questa cosa, anche perché si commenta da sola, un po’ come tutto il suo lavoro d’altronde” ha così affermato la Sorge su Instagram in riferimento ad Alberto Dandolo. “Mi avete scritto veramente in tantissimi chiedendomi un parere su questo fatto e dato che siete sicuramente di più di quelli che leggono i suoi articoli ci tenevo a darvi questo messaggio per farvi capire quanto sia importante la comunicazione… Come si comunica e soprattutto cosa si comunica” ha detto l’ex concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express.

Soleil Sorge sottolinea gli errori di Dandolo sui social e attacca: “Hater con qualche rancore”

La Sorge ha pubblicato nelle storie il post di Alberto Dandolo correggendo alcuni punti. Soleil ha sottolineato che la foto è vecchia e che aveva programmato il viaggio, infatti, era nella Repubblica Domenicana già da prima della chiusura delle frontiere. L’ex viaggiatrice di Pechino ha spiegato che trattandosi di una pandemia globale, siamo tutti in quarantena. Poi ha fatto una serie di stories in cui ha continuato a parlare della vicenda per spiegare meglio il suo punto di vista. “Non è la prima volta che questo soggetto si scaglia contro di me, evidentemente trattasi di qualche hater con qualche tipo di rancore” ha commentato Soleil. “La cosa più grave è che ci sono persone deboli psicologicamente o ignoranti come lui che continuano a spargere quest’odio ferendo magari anche altre persone, non è il mio caso” ha poi affermato la Sorge.

“Volevo solamente invitare i miei colleghi esperti in comunicazione e giornalisti, persino se si occupano del più becero gossip, di assicurarsi che le proprie parole siano concrete perché state mettendo la vostra firma” ha concluso Soleil Sorge.