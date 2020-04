Chiara Nasti stampa le critiche dei followers sulla carta igienica e poi provoca Aurora Ramazzotti parlando di alcol

Nelle ultime ore Chiara Nasti si è resa protagonista di un paio di polemiche molto scottanti, almeno sui social. Premessa: ci sono cose più importanti nel mondo di cui parlare, lo sappiamo bene. Ma nel frattempo sui social succede anche questo e visto che queste persone hanno milioni di followers è anche giusto cantare le loro gesta. Poi vi basterà, qualora non siate d’accordo con le azioni fatte, andare su Instagram e smettere di seguirle. Ma andiamo ai fatti.

Chiara Nasti pubblica sui social una foto che fa molto discutere dicendo che :

“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa(papà Enzo Nasti) “.

La foto di Chiara nella macchina sportiva e queste parole, fanno indignare i suoi followers e non solo, che iniziano quindi a farle notare che questa volta potrebbe aver toppato. La Nasti continua ad andare per la sua strada, spiegando nelle sue stories che le parole di chi la critica non la toccano e che forse è diventata la valvola di sfogo di molta gente costretta in casa in questo periodo…Invita tutti a essere più ironici un po’ come fa lei che ad esempio, con le critiche le vengono rivolte sui social, fa una cosa ben precisa.

Ed è qui che scatta la seconda polemica. Ma in tutto questo, che cosa c’entra Aurora Ramazzotti? Ci arriviamo…

CHIARA NASTI E LA CARTA IGIENICA CON LE CRITICHE

La Nasti pubblica quindi altre stories sui social dove mostra che ha fatto fare un rotolo di carta igienica con tutte le frasi scritte dai suoi “haters” o da persone che la contestano.

Sono molte le persone del mondo dello spettacolo a commentare la cosa, in particolare sotto post arrivati in altre pagine, come quello che vi mostriamo nella foto qui a sinistra, pubblicato da Giuseppe Porro. Anche Aurora Ramazzotti lascia il suo commento ed è qui che la Nasti sfodera il suo attacco. Le scrive: “Di che cosa ti sconvolgi, ti ricordavo diversa tra alcol e non mi dilungo”. Che cosa avrà voluto dire con questa frase? Non è dato saperlo nessuna delle due ragazze è andata oltre ma la Nasti si è beccata una marea di critiche visto che nessuno ha compreso, cosa c’entrasse in questo contesto, il suo commento.

Ci si aspettava una risposta di Aurora Ramazzotti, un qualche commento che però non è arrivato…Se ne riparlerà nelle prossime ore? Vedremo.